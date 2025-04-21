Официально союзники: Путин подписал стратегическое соглашение о партнерстве между РФ и Ираном (фото)

Президент РФ Владимир Путин подписал ранее ратифицированное Госдумой РФ соглашение о стратегическом партнерстве с Ираном. Отныне две страны стали союзниками в ряде сфер — от образования и культуры до военной взаимопомощи.

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Об этом говорится в указе Путина, обнародованном на портале правовой информации РФ.

"Ратифицировать договор о всеобщем стратегическом партнерстве между Российской Федерацией и Исламской Республикой Иран, подписанного в Москве 17 января 2025 года", — указано в тексте документа.

Текст указа Путина (скриншот с publication.pravo.gov.ru)

17 января 2025 года иранский президент Масуд Пезешкиан подписал с главой РФ соответствующий договор о всеобщем стратегическом партнерстве. В документе указано, что взаимодействие государств затрагивает ряд сфер, которые связаны с обороной, безопасностью и противодействием терроризму, развитием промышленности, энергетики, сельского хозяйства, образования и культуры.

В соответствии с положениями документа, в случае агрессии третьих стран, стороны договора не имеют права оказывать военную помощь агрессору.

Ранее стало известно, что Иран отказался признавать Крым российским в соглашении с РФ на следующие 20 лет. Россия признает право Ирана на три острова в Персидском заливе в отношении которых постоянные претензии выставляют Объединенные Арабские Эмираты.

Впоследствии сообщалось, как Путин согласился помочь США в ядерных переговорах с Ираном. По словам инсайдеров, Трамп предлагал Путину посредничество между США и Ираном во время разговора в феврале.