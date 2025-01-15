Иран отказался признавать Крым российским в соглашении с РФ на следующие 20 лет, — СМИ

В то же время Россия признает право Ирана на три острова в Персидском заливе в отношении которых постоянные претензии выставляют Объединенные Арабские Эмираты. Как отметили журналисты, договор о стратегическом партнерстве готовился годами.

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Россия и Иран 17 января подпишут двусторонний договор о стратегическом партнерстве, который будет регулировать отношения между двумя странами в течение следующих 20 лет и в котором Иран не признает Крым — территорией России. Об этом пишет Middle East Eye со ссылкой на информированного иранского чиновника.

Иранский чиновник сообщил, что проект соглашения с Россией был завершен после 20-30 раундов переговоров в течение четырех-пяти лет.

Соглашение состоит из 47 статей, касающихся широкого круга вопросов, включая сотрудничество в области технологий, информационной и кибербезопасности, мирной ядерной энергетики, борьбы с терроризмом, регионального сотрудничества, экологических вопросов, Каспийского моря, а также борьбы с отмыванием денег и организованной преступностью.

Другие положения касаются обороны и военного сотрудничества, таких как учения и совместные инициативы, хотя конкретные детали потребуют дальнейших соглашений и контрактов.

Один из ключевых пунктов пакта касается территориальной целостности, что имеет особое значение для Ирана из-за постоянных претензий Объединенных Арабских Эмиратов на три острова Персидского залива, которые Иран контролирует с 1971 года.

"Это положение, однако, не включает признание Крыма, который Россия захватила у Украины в 2014 году, или других спорных регионов", — говорится в материале.

Иранский чиновник также отметил, что соглашение включает пункт, который запрещает обеим сторонам поддерживать или помогать агрессорам, направленным против одной из сторон, а также позволять использовать свои территории как базы для таких действий.

Кроме того, обе страны обязуются противостоять незаконным экстерриториальным санкциям, включая вторичные санкции США, и поддерживать друг друга на международных форумах.

Журналисты также подчеркнули, что соглашение потребует одобрения иранского парламента.

Напомним, в январе высокопоставленный иранский генерал Бехруз Эсбати заявил, что Владимир Путин и российские военные обманули Иран и правителя Сирии Башара Асада.

Фокус также писал о том, что Иран разработал новую баллистическую ракету BM-300.