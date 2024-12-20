Иран разработал новую баллистическую ракету BM-300 (фото)

BM-300 — это одноступенчатая твердотопливная баллистическая ракета, оптимизированная для ударов по критически важной инфраструктуре, такой как командные центры и ракетные площадки.

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Иран представил свою новую баллистическую ракету класса "земля-земля" BM-300 на выставке обороны во Вьетнаме, которая проходит в Ханое с 19 по 22 декабря 2024 года. Об этом пишет Army Recognition.

Речь о передовой системе оружия, предназначенной для высокоточных ударов, что подчеркивает стремление Ирана укрепить региональное сдерживание.

Система баллистической ракеты класса "земля-земля" BM-300 установлена ​​на шасси грузовика 6x6. В компактной конструкции кабины есть небольшое укрытие, в котором размещено все необходимое оборудование для управления огнем. Эта компактная конструкция позволяет экипажу управлять процедурами наведения и запуска из защищенной среды. Транспортное средство перевозит и запускает одну ракету BM-300. Эта интегрированная установка повышает мобильность системы и дает возможность ей работать на различных ландшафтах и ​​быстро развертываться для тактических задач.

Ракета BM-300

Иранская ракета

BM-300 — это одноступенчатая твердотопливная баллистическая ракета, оптимизированная для ударов по критически важной инфраструктуре, такой как командные центры, ракетные площадки, склады боеприпасов, военные объекты и аэропорты. Дальность ракеты от 150 до 300 километров, круговое вероятное отклонение — менее 35 метров.

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Презентация BM-300 во Вьетнаме также проливает свет на развивающиеся оборонные связи между Тегераном и Ханоем. Оборонные отношения между двумя странами уходят корнями в исторический опыт сопротивления иностранной интервенции и нацеленности на достижение самодостаточности в военных возможностях.

BM-300 является частью масштабной разработки ракет Ирана, которая значительно изменилась за последнее десятилетие.

Иран отдает приоритет разработке надежного ракетного арсенала для противодействия угрозам со стороны противников, отмечают журналисты. За последнее десятилетие страна произвела ряд баллистических ракет, включая серию Fateh-110, Qiam-1 и ракету средней дальности Khorramshahr.

Напомним, что Германия отправит Украине 20 боевых машин пехоты Marder 1A3 с новым лазерным дальномером.

Также сообщалось, что КНДР может произвести баллистические ракеты для России "за несколько месяцев".