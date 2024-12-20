Германия отправит Украине 20 боевых машин пехоты Marder 1A3 с новым лазерным дальномером

Берлин профинансирует поставки, стоимость которых оценивается в десятки миллионов евро. Marder 1A3 оснащен обладает улучшенными возможностями поражения цели.

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Немецкий концерн Rheinmetall поставит Украине 20 дополнительных боевых машин пехоты Marder 1A3. Поставки рассчитаны на первую половину 2025 года. Об этом пишет Defense Post.

Берлин профинансирует поставки, стоимость которых оценивается в десятки миллионов евро. Marder 1A3 оснащен модернизированным лазерным дальномером, что улучшает возможности поражения цели.

С начала полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году Германия поставила Киеву несколько танков Marder. В октябре 2024 года Rheinmetall тоже передала партию из 20 машин.

Первая поставка такой бронетехники от правительства Германии состоялась в марте 2023 года, и компания заявила, что с тех пор поставила Украине сотни Marder.

На фоне продолжающихся поставок танков из Германии в Украину Rheinmetall также создал центр технического обслуживания и ремонта на территории Украины.

С начала работы в июне объект предоставляет услуги по техническому обслуживанию и капитальному ремонту боевых машин пехоты Marder.

Концерн планирует расширить свою поддержку, обслуживает основные боевые танки Leopard 1 и Leopard 2, а также другие системы немецкого производства на различных объектах в Украине.

"Для нас очень важно обеспечить Украине эффективную и надежную поддержку. Чтобы добиться этого, мы используем существующие каналы через оригинальных производителей, обрабатываем материалы самостоятельно и с партнерами. Мы также возобновляем цепочки поставок и интегрируем местное производство в Украине", — отметил генеральный директор Rheinmetall Армин Паппергер.

Напомним, что украинские дроны "остановили" работу крупнейшего НПЗ РФ. В ходе недавней атаки была поражена установка АВТ-2,5-2.

Также сообщалось, что эксперты рассказали, способна ли система THAAD перехватить "Орешник".