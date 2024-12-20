Німеччина відправить Україні 20 бойових машин піхоти Marder 1A3 з новим лазерним далекоміром

Берлін профінансує постачання, вартість яких оцінюється в десятки мільйонів євро. Marder 1A3 оснащений покращеними можливостями ураження цілі.

Related video

Німецький концерн Rheinmetall поставить Україні 20 додаткових бойових машин піхоти Marder 1A3. Постачання розраховані на першу половину 2025 року. Про це пише Defense Post.

Берлін профінансує бойові машини, вартість яких оцінюється в десятки мільйонів євро. Marder 1A3 оснащений модернізованим лазерним далекоміром, що покращує можливості ураження цілі.

Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну 2022 року Німеччина поставила Києву кілька танків Marder. У жовтні 2024 року Rheinmetall теж передала партію з 20 машин.

Перше постачання такої бронетехніки від уряду Німеччини відбулося в березні 2023 року, і компанія заявила, що відтоді поставила Україні сотні Marder.

На тлі постачання танків з Німеччини в Україну Rheinmetall також створив центр технічного обслуговування і ремонту на території України.

З початку роботи в червні об'єкт надає послуги з технічного обслуговування та капітального ремонту бойових машин піхоти Marder.

Концерн планує розширити свою підтримку, обслуговує основні бойові танки Leopard 1 і Leopard 2, а також інші системи німецького виробництва на різних об'єктах в Україні.

"Для нас дуже важливо забезпечити Україні ефективну і надійну підтримку. Щоб домогтися цього, ми використовуємо наявні канали через оригінальних виробників, обробляємо матеріали самостійно і з партнерами. Ми також відновлюємо ланцюжки постачання та інтегруємо місцеве виробництво в Україні", — зазначив генеральний директор Rheinmetall Армін Паппергер.

Нагадаємо, що українські дрони "зупинили" роботу найбільшого НПЗ РФ. Під час нещодавньої атаки було уражено установку АВТ-2,5-2.

Також повідомлялося, що експерти розповіли, чи здатна система THAAD перехопити "Ліщина".