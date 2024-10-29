"Повод для беспокойства": Иран и РФ ведут разговоры о передаче баллистических ракет, — Зеленский (видео)

Владимир Зеленский также отметил, что одна из главных проблем в отношениях с Китаем сейчас заключается в том, что Пекин не поддерживает Украину, а углубляет сотрудничество с РФ.

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Россия ведет углубленный диалог о передаче ракет от Ирана, однако пока этого не произошло. Об этом во время совместной пресс-конференции с участниками саммита "Украина — Северная Европа" заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Они (Иран и Россия, — ред.) ведут углубленный диалог о ракетах, которые Иран может предоставить России. По имеющейся у нас информации, пока они ракет не предоставили, но они об этом говорят и это для нас повод беспокоиться", — сказал Зеленский.

Он также подчеркнул, что Иран, кроме разговоров о передаче ракет, предоставляет России "пакеты помощи", в том числе ударные беспилотники "шахед", а еще РФ получила лицензию на изготовление этих дронов на своей территории.

Президент Украины также вспомнил о Китае, отметив, что главная проблема заключается в том, что КНР не поддерживает Украину.

"Я думаю, что они (китайцы, — ред.) работают с Россией и это проблема, потому что они сотрудничают и идут все глубже и глубже по этому пути", — отметил глава государства.

Кроме того, Зеленский отметил, что не слышал от кандидата в президенты США Дональда Трампа слов о том, что он отменит военную и финансовую поддержку Украины в случае победы.

"Я не слышал, чтобы Трамп сказал, что он отменит эту поддержку. Мы не знаем, что будет. Мы понимаем все риски, что может произойти. Самый большой риск будет, если политика изменится", — сказал президент Украины.

Напомним, 6 сентября издание The Wall Street Journal обнародовало материал, в котором говорится о том, что Иран уже передал России баллистические ракеты.

28 октября Владимир Зеленский раскритиковал саммит БРИКС в российской Казани и заявил, что Путин не достиг цели поляризовать мир.