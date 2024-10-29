"Привід непокоїтися": Іран та РФ ведуть розмови про передачу балістичних ракет, — Зеленський (відео)

Володимир Зеленський також наголосив, що одна з головних проблем у стосунках з Китаєм наразі полягає у тому, що Пекін не підтримує Україну, а поглиблює співпрацю з РФ.

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Росія веде поглиблений діалог про передачу ракет від Ірану, проте поки що цього не сталось. Про це під час спільної пресконференції з учасниками саміту "Україна — Північна Європа" заявив президент України Володимир Зеленський.

"Вони (Іран і Росія, — ред.) ведуть поглиблений діалог про ракети, які Іран може надати Росії. За наявною в нас інформацією, поки що вони ракет не надали, але вони про це говорять і це для нас привід непокоїтися", — сказав Зеленський.

Він також підкреслив, що Іран, окрім розмов про передачу ракет, надає Росії "пакети допомоги", в тому числі ударні безпілотники "шахед", а ще РФ отримала ліцензію на виготовлення цих дронів на своїй території.

Президент України також згадав за Китай, зазначивши, що головна проблема полягає у тому, що КНР не підтримує Україну.

"Я гадаю, що вони (китайці, — ред.) працюють з Росією і це проблема, бо вони співпрацюють і йдуть все глибше та глибше цим шляхом", — зазначив глава держави.

Крім того, Зеленський наголосив, що не чув від кандидата в президенти США Дональда Трампа слів про те, що він скасує військову та фінансову підтримку України у разі перемоги.

"Я не чув, щоб Трамп сказав, що він скасує цю підтримку. Ми не знаємо, що буде. Ми розуміємо всі ризики, що може статися. Найбільший ризик буде, якщо політика зміниться", — сказав президент України.

Нагадаємо, 6 вересня видання The Wall Street Journal оприлюднило матеріал, в якому йдеться про те, що Іран уже передав Росії балістичні ракети.

28 жовтня Володимир Зеленський розкритикував саміт БРІКС в російській Казані та заявив, що Путін не досяг мети поляризувати світ.