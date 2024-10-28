"Ляпас для Китаю та Бразилії": Зеленський висловився про саміт БРІКС (відео)

Зеленський вважає, що Путін не досяг мети поляризувати світ, а натомість розділив БРІКС своєю політикою щодо України. Присутність на саміті генсека ООН очільник держави назвав "сюрреалістичною".

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Президент України Володимир Зеленський розкритикував саміт БРІКС, який проходив з 22 до 24 жовтня в російській Казані. На його думку, саміт фактично не відбувся, бо на ньому були відсутні лідери Саудівської Аравії та Бразилії. Ба більше, Бразилії та Китаю Путін заподіяв образу, відкинувши їхні мирні пропозиції, заявив Зеленський в інтерв'ю виданню Times of India.

"Путін хоче розділити світ на так звані "Захід-плюс" і "БРІКС-плюс"… Навіть пропозиції Бразилії та Китаю були для нього неприйнятні… Це був ляпас для Китаю та Бразилії", — сказав Володимир Зеленський.

На думку президента України, інші учасники БРІКС дивляться на Росію як на дешевий енергоресурс і водночас розуміють, що Путін є вбивцею та терористом.

"Я думаю, що БРІКС розділив сам Путін своєю політикою війни. І я думаю, що метою Путіна на саміті було поляризувати світ, і він цього не досяг", — зазначив Зеленський.

Присутність на саміті генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша президент назвав підтримкою Росії, прихованою під маскою нейтралітету.

"Щодо присутності генерального секретаря ООН, я вважаю, що це взагалі якийсь сюрреалізм. Це стосується не лише ООН, але й багатьох інших країн. Я думаю, що не можна просто сказати, що ви нейтральні у війні між Росією та Україною. Ви не можете бути нейтральними, бо це означатиме, що ви на боці Росії. Нейтралітет дійсно допомагає тільки Росії. А між агресором і жертвою не може бути нейтралітету", — висловився Зеленський.

Зазначимо, 25 жовтня ЗМІ повідомляли, що Зеленський скасував візит генсека ООН Антоніу Гутерреша до України через його участь у саміті БРІКС у Казані.

Також політичний аналітик Ігар Тишкевич розповів, де, на його думку, Росія провалилася на саміті БРІКС. Саміт показав, що країни-учасниці не бажають надавати Росії майданчик для свого геополітичного посилення, вважає аналітик.