"Пощечина для Китая и Бразилии": Зеленский высказался о саммите БРИКС (видео)

Зеленский считает, что Путин не достиг цели поляризовать мир, а вместо этого разделил БРИКС своей политикой в отношении Украины. Присутствие на саммите генсека ООН глава государства назвал "сюрреалистическим".

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Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал саммит БРИКС, который проходил с 22 по 24 октября в российской Казани. По его мнению, саммит фактически не состоялся, потому что на нем отсутствовали лидеры Саудовской Аравии и Бразилии. Более того, Бразилии и Китаю Путин нанес оскорбление, отвергнув их мирные предложения, заявил Зеленский в интервью изданию Times of India.

"Путин хочет разделить мир на так называемые "Запад-плюс" и "БРИКС-плюс"... Даже предложения Бразилии и Китая были для него неприемлемы... Это была пощечина для Китая и Бразилии", — сказал Владимир Зеленский.

По мнению президента Украины, другие участники БРИКС смотрят на Россию как на дешевый энергоресурс и одновременно понимают, что Путин является убийцей и террористом.

"Я думаю, что БРИКС разделил сам Путин своей политикой войны. И я думаю, что целью Путина на саммите было поляризовать мир, и он этого не достиг", — отметил Зеленский.

Присутствие на саммите генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша президент назвал поддержкой России, скрытой под маской нейтралитета.

"Относительно присутствия генерального секретаря ООН, я считаю, что это вообще какой-то сюрреализм. Это касается не только ООН, но и многих других стран. Я думаю, что нельзя просто сказать, что вы нейтральны в войне между Россией и Украиной. Вы не можете быть нейтральными, потому что это будет означать, что вы на стороне России. Нейтралитет действительно помогает только России. А между агрессором и жертвой не может быть нейтралитета", — высказался Зеленский.

Отметим, 25 октября СМИ сообщали, что Зеленский отменил визит генсека ООН Антониу Гутерреша в Украину из-за его участия в саммите БРИКС в Казани.

Также политический аналитик Игар Тышкевич рассказал, где, по его мнению, Россия провалилась на саммите БРИКС. Саммит показал, что страны-участницы не желают предоставлять России площадку для своего геополитического усиления, считает аналитик.