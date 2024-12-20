Іран розробив нову балістичну ракету BM-300 (фото)

BM-300 — це одноступенева твердопаливна балістична ракета, оптимізована для ударів по критично важливій інфраструктурі, такій як командні центри й ракетні майданчики.

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Іран представив свою нову балістичну ракету класу "земля-земля" BM-300 на виставці оборони у В'єтнамі, що проходить у Ханої з 19 по 22 грудня 2024 року. Про це пише Army Recognition.

Мова про передову систему зброї, призначену для високоточних ударів, що підкреслює прагнення Ірану зміцнити регіональне стримування.

Система балістичної ракети класу "земля-земля" BM-300 встановлена на шасі вантажівки 6x6. У компактній конструкції кабіни є невелике укриття, в якому розміщено все необхідне обладнання для управління вогнем. Ця компактна конструкція дає змогу екіпажу керувати процедурами наведення і запуску із захищеного середовища. Транспортний засіб перевозить і запускає одну ракету BM-300. Ця інтегрована установка підвищує мобільність системи та дає можливість їй працювати на різних ландшафтах і швидко розгортатися для тактичних завдань.

Ракета BM-300

Іранська ракета

BM-300 — це одноступенева твердопаливна балістична ракета, оптимізована для ударів по критично важливій інфраструктурі, такій як командні центри, ракетні майданчики, склади боєприпасів, військові об'єкти та аеропорти. Дальність ракети від 150 до 300 кілометрів, кругове ймовірне відхилення — менш як 35 метрів.

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Презентація BM-300 у В'єтнамі також проливає світло на оборонні зв'язки між Тегераном і Ханоєм. Оборонні відносини між двома країнами сягають корінням у їхній історичний досвід опору іноземній інтервенції та націленості на досягнення самодостатності у військових можливостях.

BM-300 є частиною масштабної розробки ракет Ірану, яка значно змінилася за останнє десятиліття. Іран віддає пріоритет розробці надійного ракетного арсеналу для протидії загрозам з боку супротивників, зазначають журналісти. За останнє десятиліття країна виробила низку балістичних ракет, включно із серією Fateh-110, Qiam-1 і ракетою середньої дальності Khorramshahr.

Нагадаємо, що Німеччина відправить Україні 20 бойових машин піхоти Marder 1A3 з новим лазерним далекоміром.

Також повідомлялося, що КНДР може виробити балістичні ракети для Росії "за кілька місяців".