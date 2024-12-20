КНДР може виробити балістичні ракети для Росії "за кілька місяців", — The Independent

Експерти в Україні вивчили уламки чотирьох ракет із Північної Кореї. Одна була з позначками, що вказують на виробництво у 2024 році.

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Північна Корея продемонструвала, що протягом кількох місяців може випустити балістичні ракети та поставити їх у Росію для використання проти України. Про це експерт Джона Лефф повідомив Раді Безпеки ООН, пост опубліковано в соцмережі X.

Дослідники в Україні вивчили уламки чотирьох ракет із Північної Кореї, виявлених у липні та серпні, включно з однією з відмітками, що вказують на те, що її було вироблено у 2024 році.

"Це перший публічний доказ того, що ракети були вироблені в Північній Кореї, а потім використані в Україні протягом кількох місяців, а не років", — сказав він.

За словами експерта, очолювана ним організація Conflict Armament Research знайшла "неспростовні" докази того, що уламки ракет, виявлені в Україні на початку цього року, були від ракети, виробленої в КНДР.

Організацію, що базується у Великій Британії, було створено 2011 року для документування та відстеження зброї, використовуваної в конфліктах. В Україні ця організація працює з 2018 року.

Посол Росії в ООН Василь Небензя заперечував проти другої появи Леффа на засіданні ради, яке вела посол Лінда Томас-Грінфілд зі Сполучених Штатів. Він заявив, що Лефф представляє НАТО і Європейський союз, і засумнівався в тому, що його організація може давати неупереджені оцінки.

Посол США відмітила, що Росія наклала вето на резолюцію, яка зупинила моніторинг санкцій проти Північної Кореї експертами ООН, що, за її словами, робить такі організації, як Conflict Armament Research і її незалежних експертів, ще більш важливими.

Росія і Північна Корея "беруть участь у незаконній передачі зброї та навчанні, відверто порушуючи численні резолюції Ради", — сказала Томас-Грінфілд.

Нагадаємо, що у РФ назвали атаку на Київ "відповіддю" на удар ЗСУ по заводу в Ростовській області.

Також повідомлялося, що з арсеналом із понад 3000 ракет Китай близький до лідерства в галузі ракетного озброєння.