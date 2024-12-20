Арсенал із понад 3000 ракет: Китай близький до лідерства в галузі ракетного озброєння, — Пентагон

На озброєнні ракетних сил НВАК перебувають 900 балістичних ракет малої дальності, 1800 ракет середньої дальності, включно з гіперзвуковими, а також 400 крилатих ракет наземного базування.

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Китай наразі має в своєму розпорядженні загалом 3 100 балістичних ракет малої та середньої дальності. Про це йдеться у звіті Міністерства оборони США про військові та оборонні розробки КНР від 18 грудня.

Звіт докладно висвітлює ключові аспекти військової потужності Китаю, з особливим акцентом на Ракетних силах Народно-визвольної армії (PLARF), які з моменту свого заснування 2015 року відіграють центральну роль в управлінні наземним ракетним арсеналом країни.

Зазначається, що PLARF мають у розпорядженні сім бойових баз, які керують від 6 до 8 ракетних бригад кожна, і три допоміжні бази для обробки боєголовок, розбудови інфраструктури, навчання та випробувань. Загалом ракетні війська КНР налічують щонайменше 40 бригад.

Основні категорії ракет

1. балістичні ракети малої дальності (БРМД)

На озброєнні НВАК перебувають близько 900 БРМД, таких як DF-15 з дальністю до 900 км і DF-11 з дальністю до 600 км. Ці ракети призначені для тактичних ударів по регіональних цілях, включно з аеродромами, бункерами та командними центрами, і відрізняються високою мобільністю завдяки колісним платформам.

2. балістичні ракети середньої дальності (БРСД)

PLARF має у своєму розпорядженні 1 300 балістичних ракет середньої дальності. Серед них виділяються протикорабельні DF-21D. Також на озброєнні НВАК перебувають 500 балістичних ракет середньої дальності з дальністю польоту до 4 000 км. До цієї категорії входять DF-26, які виділяються своєю універсальністю, дозволяючи виконувати як ядерні, так і звичайні завдання.

3. Гіперзвукові технології

До цього числа входять і DF-27 з гіперзвуковим планером, призначена для дальніх ударів на відстані від 5000 до 8 000 км. Особлива увага приділяється DF-ZF — гіперзвуковому планеру, здатному ухилятися від протиракетних систем. Вона використовується з ракетою DF-17 і має як ядерний, так і звичайний потенціал, що розширює можливості НВАК зі стратегічного стримування.

Крім того, НВАК вивчає можливість розробки звичайних ракет міжконтинентальної дальності, здатних вражати такі американські території, як Гаваї та Аляска.

3. Крилаті ракети наземного базування (КРНБ):

В арсеналі НВАК перебувають 400 крилатих ракет наземного базування — CJ-10 і CJ-100 з дальністю 1500-2000 км. Ці системи здатні завдавати точкові удари по ключових інфраструктурних об'єктах і стратегічних цілях.

Модернізація ракетного арсеналу Китаю є важливим аспектом у військовій стратегії Пекіна.

"Стратегія КНР передбачає навмисні та рішучі зусилля з накопичення, вдосконалення та використання внутрішніх і зовнішніх елементів національної могутності, які виведуть КНР на провідні позиції в тривалій конкуренції", — йдеться в документі.

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100 боєголовок на рік: Китай стрімко розширює свій ядерний арсенал, — Пентагон

Нагадаємо, Китай продемонстрував на авіасалоні в Чжухаї новітню крилату ракету повітряного базування AKF98A. Боєприпас вирізняється поліпшеною стелс-технологією і високою дальністю польоту.