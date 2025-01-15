Іран відмовився визнавати Крим російським в угоді з РФ на наступні 20 років, — ЗМІ

Водночас Росія визнає право Ірану на три острови у Перській затоці щодо яких постійні претензії виставляють Об'єднані Арабські Емірати. Як зазначили журналісти, договір про стратегічне партнерство готувався роками.

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Росія та Іран 17 січня підпишуть двосторонній договір про стратегічне партнерство, який регулюватиме відносини між двома країнами протягом наступних 20 років та у якому Іран не визнає Крим — територією Росії. Про це пише Middle East Eye з посиланням на поінформованого іранського чиновника.

Іранський чиновник повідомив, що проєкт угоди з Росією був завершений після 20-30 раундів переговорів протягом чотирьох-п'яти років.

Угода складається з 47 статей, що стосуються широкого кола питань, включаючи співпрацю в галузі технологій, інформаційної та кібербезпеки, мирної ядерної енергетики, боротьби з тероризмом, регіонального співробітництва, екологічних питань, Каспійського моря, а також боротьби з відмиванням грошей та організованою злочинністю.

Інші положення стосуються оборони і військового співробітництва, таких як навчання і спільні ініціативи, хоча конкретні деталі вимагатимуть подальших угод і контрактів.

Один з ключових пунктів пакту стосується територіальної цілісності, що має особливе значення для Ірану через постійні претензії Об'єднаних Арабських Еміратів на три острови Перської затоки, які Іран контролює з 1971 року.

"Це положення, однак, не включає визнання Криму, який Росія захопила в України у 2014 році, або інших спірних регіонів", — йдеться у матеріалі.

Іранський чиновник також зазначив, що угода включає пункт, який забороняє обом сторонам підтримувати або допомагати агресорам, спрямованим проти однієї зі сторін, а також дозволяти використовувати свої території як бази для таких дій.

Крім того, обидві країни зобов'язуються протистояти незаконним екстериторіальним санкціям, включно з вторинними санкціями США, і підтримувати одна одну на міжнародних форумах.

Журналісти також підкреслили, що угода потребуватиме схвалення іранського парламенту.

Нагадаємо, у січні високопоставлений іранський генерал Бехруз Есбаті заявив, що Володимир Путін і російські військові обманули Іран та правителя Сирії Башара Асада.

Фокус також писав про те, що Іран розробив нову балістичну ракету BM-300.