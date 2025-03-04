На прохання Трампа: Путін погодився допомогти США в ядерних переговорах з Іраном, — Bloomberg

За словами інсайдерів, Трамп пропонував Путіну посередництво між США й Іраном під час розмови в лютому. Своєю чергою радник з нацбезпеки США Майк Волц днями звинувачував Байдена у використанні Москви для перемовин з іранським режимом.

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Президент РФ Володимир Путін погодився допомогти адміністрації президента США Дональда Трампа вести ядерні переговори з Іраном. Американський лідер висловив таку зацікавленість у телефонній розмові з Путіним 12 лютого, пише Bloomberg із посиланням на анонімних обізнаних осіб.

За словами журналістів, джерела повідомили, що Кремль згоден допомагати США у спілкуванні з Іраном щодо іранської ядерної програми та підтримки іранцями регіональних антиамериканських проксі.

Трамп передав цю зацікавленість безпосередньо Путіну під час розмови в лютому, а високопосадовці з його адміністрації обговорили це з російською делегацією під час зустрічі в Саудівській Аравії делегацій РФ і США, повідомили неназвані джерела у Москві, обізнані з цим питанням.

Білий дім не надав журналістам офіційної відповіді, Росія та Іран також публічно не підтверджували та не спростовували цю інформацію.

На запит Bloomberg речник президента РФ Дмитро Пєсков відповів, що "Росія вважає, що Сполучені Штати та Іран повинні розв'язувати всі проблеми шляхом переговорів" і Москва "готова зробити для цього все, що в її силах".

Речник міністерства закордонних справ Ірану Есмаїл Багаї на питання про посередництво Росії в переговорах зі США під час телевізійної пресконференції в Тегерані відповів, що це "природно", коли країни пропонують свою допомогу.

"Враховуючи важливість цих питань, цілком можливо, що багато сторін продемонструють добру волю та готовність допомогти у розв'язуванні різних проблем", — сказав він.

На запит Bloomberg у МЗС Ірану не відповіли.

Відносини США та Ірану

Журналісти зазначають, що Дональд Трамп після повернення на посаду президента США надсилає щодо американо-іранських відносин неоднозначні сигнали. Він стверджує, що хоче повернутися до політики "максимального тиску", відновлення санкцій і націлювання на сили безпеки, і водночас заявляє про прагнення "негайно" почати працювати над "перевіреною ядерною мирною угодою з Іраном".

Іран і РФ обидва перебувають під санкціями штатів і поглиблюють співпрацю в галузях торгівлі, енергетики та оборони, проте невідомо, як Тегеран сприйме ідею переговорів із Вашингтоном за посередництва Москви, пишуть автори статті. Минулого місяця верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї заявляв, що Дональда Трампу не можна довіряти, оскільки він вийшов із ядерної угоди. Президент Ірану Масуд Пезешкіян, який виступає за відновлення ядерної угоди, також сказав, що не бачить необхідності в переговорах зі США, поки діють американські санкції. Своєю чергою США підозрюють Іран у використанні цивільного ядерного сектору для таємної розробки ядерної зброї.

Радник з національної безпеки США Майк Волц 2 березня дописом у мережі Х звинуватив адміністрацію попереднього президента США Джо Байдена у використанні Кремля для переговорів з Іраном.

"Нагадуємо: адміністрація Байдена використовувала росіян як посередників для переговорів із вбивчим іранським режимом. Іран відповідальний за загибель сотень американських солдатів і насильство на Близькому Сході. Лицемірство та партизанське захоплення перлами з боку демократів", — написав Волц.

Волц 2 березня звинуватив адміністрацію Байдена у використанні росіян для переговорів з Іраном Фото: Скриншот

Нагадаємо, 2 березня верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї опублікував у мережі Х допис українською мовою, в якому повчав "маріонеток" Заходу та заявляв, що жодної справжньої підтримки від західних країн насправді не існує.

Також 2 березня головний кореспондент CNN із глобальних питань Метью Ченс припустив, що перепалку під час зустрічі президентів України і США в Білому домі 28 лютого спланували, щоб усунути Володимира Зеленського зі шляху США до зближення з РФ.