Верховний лідер Ірану опублікував пост українською: повчав "маріонеток" Заходу

Українці в коментарях направили лідера Ірану услід за російським кораблем та дивувались, що Хаменеї має доступ до інтернету.

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Верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї опублікував пост українською мовою, в якому заявив, що ніякої реальної підтримки західних держав насправді не існує. Відповідну публікацію Хаменеї зробив у мережі Х.

"Перший урок із ситуації в Україні полягає в тому, що підтримка західних держав країн і урядів, які є їхніми маріонетками, – це міраж. Це повинні зрозуміти всі уряди. Ті уряди, які покладаються на США та Європу, нехай подивляться на сьогоднішнє становище України", — написав Хаменеї.

Пост Хаменеї Фото: Скриншот

Реакція українців на пост Хаменеї

В коментарях до публікації Алі Хаменеї українці дивувались, що лідер Ірану має доступ до інтернету.

Коментар під постом Хаменеї Фото: Скриншот

Також люди звернули увагу, що Хаменеї вказав датою 1 березня 2022 року, а не 2025.

Коментарі під постом Хаменеї Фото: Скриншот

Коментарі під постом Хаменеї Фото: Скриншот

Крім того, дописувачі вказували, що попри те, що Хаменеї натякнув, що уряд України є "маріонетковим", сами він чомусь пише українською.

Коментар під постом Хаменеї Фото: Скриншот

Нагадаємо, 5 лютого президент США Дональд Трамп запропонував Ірану почати переговори про "ядерну мирну угоду".

У січні Іран відмовився визнавати Крим російським в угоді з РФ на наступні 20 років.