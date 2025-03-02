Верховный лидер Ирана опубликовал пост на украинском: поучал "марионеток" Запада
Украинцы в комментариях направили лидера Ирана вслед за российским кораблем и удивлялись, что Хаменеи имеет доступ к интернету.
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи опубликовал пост на украинском языке, в котором заявил, что никакой реальной поддержки западных государств на самом деле не существует. Соответствующую публикацию Хаменеи сделал в сети Х.
"Первый урок из ситуации в Украине заключается в том, что поддержка западных государств стран и правительств, которые являются их марионетками, — это мираж. Это должны понять все правительства. Те правительства, которые полагаются на США и Европу, пусть посмотрят на сегодняшнее положение Украины", — написал Хаменеи.
Реакция украинцев на пост Хаменеи
В комментариях к публикации Али Хаменеи украинцы удивлялись, что лидер Ирана имеет доступ к интернету.
Также люди обратили внимание, что Хаменеи указал датой 1 марта 2022 года, а не 2025.
Кроме того, корреспонденты указывали, что несмотря на то, что Хаменеи намекнул, что правительство Украины является "марионеточным", сами он почему-то пишет на украинском.
Напомним, 5 февраля президент США Дональд Трамп предложил Ирану начать переговоры о "ядерной мирной сделке".
В январе Иран отказался признавать Крым российским в соглашении с РФ на следующие 20 лет.