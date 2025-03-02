Верховный лидер Ирана опубликовал пост на украинском: поучал "марионеток" Запада

Украинцы в комментариях направили лидера Ирана вслед за российским кораблем и удивлялись, что Хаменеи имеет доступ к интернету.

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Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи опубликовал пост на украинском языке, в котором заявил, что никакой реальной поддержки западных государств на самом деле не существует. Соответствующую публикацию Хаменеи сделал в сети Х.

"Первый урок из ситуации в Украине заключается в том, что поддержка западных государств стран и правительств, которые являются их марионетками, — это мираж. Это должны понять все правительства. Те правительства, которые полагаются на США и Европу, пусть посмотрят на сегодняшнее положение Украины", — написал Хаменеи.

Пост Хаменеи Фото: Скриншот

Реакция украинцев на пост Хаменеи

В комментариях к публикации Али Хаменеи украинцы удивлялись, что лидер Ирана имеет доступ к интернету.

Комментарий под постом Хаменеи Фото: Скриншот

Также люди обратили внимание, что Хаменеи указал датой 1 марта 2022 года, а не 2025.

Комментарии под постом Хаменеи Фото: Скриншот

Комментарии под постом Хаменеи Фото: Скриншот

Кроме того, корреспонденты указывали, что несмотря на то, что Хаменеи намекнул, что правительство Украины является "марионеточным", сами он почему-то пишет на украинском.

Комментарий под постом Хаменеи Фото: Скриншот

Напомним, 5 февраля президент США Дональд Трамп предложил Ирану начать переговоры о "ядерной мирной сделке".

В январе Иран отказался признавать Крым российским в соглашении с РФ на следующие 20 лет.