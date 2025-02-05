Процветание без ядерного оружия: Трамп предлагает Ирану мирную сделку

Дональд Трамп считает, что пришло время говорить с Ираном о "ядерном мирном соглашении". Тегеран не отступает от планов и получает от Пхеньяна новые ракеты с дальностью поражения целей до 3 000 километров.

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Президент CША Дональд Трамп предлагает Ирану начать переговоры о "ядерном мирном соглашении". Об этом он написал в своей соцсети Truth Social.

"Я хочу, чтобы Иран был большой и успешной страной, но не имеющей ядерного оружия", — подчеркнул американский лидер.

Трамп назвал сообщения о планах США в сотрудничестве с Израилем "разнести Иран в пух и прах" сильно преувеличенными. Вместо этого американский лидер предпочел бы проверенное ядерное соглашение, позволяющее Ирану "мирно расти и процветать".

"Мы должны начать работу над соглашением немедленно и устроить большой праздник на Ближнем Востоке после его подписания. Да благословит Господь Ближний Восток!" — заключил президент США.

Напомним, Дональд Трамп недавно оставил военным инструкции по уничтожению Ирана, если представители этой страны его убьют. В случае ликвидации Трампа Ирану грозит полное уничтожение.

Недавно стало известно, что Иран разрабатывает ядерные ракеты, которые могут долететь до стран Евросоюза. Проекты для ракет радиусом действия 3 000 км Иран получил от Северной Кореи.