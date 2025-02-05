Процвітання без ядерної зброї: Трамп пропонує Ірану мирну угоду

Дональд Трамп вважає, що настав час говорити з Іраном про "ядерну мирну угоду". Тегеран не відступає від планів і отримує від Пхеньяна нові ракети з дальністю ураження цілей до 3 000 кілометрів.

Related video

Президент США Дональд Трамп пропонує Ірану почати переговори про "ядерну мирну угоду". Про це він написав у своїй соцмережі Truth Social.

"Я хочу, щоб Іран був великою та успішною країною, але такою, що не має ядерної зброї", — підкреслив американський лідер.

Трамп назвав повідомлення про плани США у співпраці з Ізраїлем "рознести Іран в пух і прах" сильно перебільшеними. Замість цього американський лідер віддав би перевагу перевіреній ядерній угоді, яка дає змогу Ірану "мирно рости і процвітати".

"Ми повинні почати роботу над угодою негайно і влаштувати велике свято на Близькому Сході після її підписання. Хай благословить Господь Близький Схід!" — підсумував президент США.

Нагадаємо, Дональд Трамп нещодавно залишив військовим інструкції зі знищення Ірану, якщо представники цієї країни його вб'ють. У разі ліквідації Трампа Ірану загрожує повне знищення.

Нещодавно стало відомо, що Іран розробляє ядерні ракети, які можуть долетіти до країн Євросоюзу. Проекти для ракет радіусом дії 3 000 км Іран отримав від Північної Кореї.