Дальность 3 000 км: Иран разрабатывает ядерные ракеты, способные добраться до Европы, — NCRI
Оппозиция сообщает, что иранский режим испытывает ядерное оружие на базе проектов КНДР под видом космических программ. Чтобы держать разработку в тайне, ракеты выдают за носители спутников.
Иран тайно разрабатывает ядерные ракеты с радиусом действия 3 000 км. Проекты для создания оружия исламский режим получил от Северной Кореи, пишет The Telegraph.
Информацией о расширении иранской программы вооружения поделился оппозиционный Национальный совет сопротивления Ирана (NCRI). По данным оппозиционной группы в изгнании, Корпус стражей исламской революции (КСИР) использует для производства ядерных боеголовок два места, замаскированных под центры запуска спутников связи.
Первым полигоном является космический центр Шахруд. Здесь, по словам оппозиционеров, иранские эксперты Организации передовых оборонных исследований (SPND) и КСИР работали над созданием ядерной боеголовки для твердотопливной ракеты Ghaem-100 с дальностью полета 3 000 км.
Такой радиус позволил бы наносить удар с территории Ирана по странам Европы до Греции, а также по Израилю.
Было по меньшей мере три успешных запуска ракеты, которая, по словам NCRI, иранцы уже осуществили по меньшей мере три испытательных запуска ракеты и планируют испытания более совершенных ракет Ghaem-105 в ближайшие месяцы. Чтобы держать ядерную программу в секрете, ракеты описывались как "носители спутников".
Вторая площадка, расположенная в 70 км к юго-востоку от города Семнан, используется для разработки ракет Simorgh на базе северокорейских разработок. По словам представителей NCRI, конструкция ракеты похожа на северокорейскую 18-метровую UNHA-1, предназначенную для одноразовой транспортировки оборудования в космос.
Большая часть комплекса спрятана под землей, чтобы активность иранских разработчиков ядерного оружия нельзя было увидеть со спутников. Также иранский режим назвал эту площадку местом Имама Хомейни в честь космической организации Ирана, чтобы версия о запуске спутников выглядела более убедительной.
С 2005 года территория объекта расширялась, а за последние десятилетия под Семнаном появилось 6 новых структур — об этом свидетельствуют опубликованные NCRI снимки. Также, по данным оппозиционной группы, в последнее время активизировалась деятельность отдела геофизики SPND, специализирующегося на мониторинге подземных взрывов при испытаниях ядерных ракет.
Напомним, 22 января СМИ писали, что США размещают модернизированные ядерные бомбы на базах в европейских странах, чтобы укрепить потенциал стратегического сдерживания Североатлантического альянса.
16 января в соцсетях появилось видео публичной демонстрации антидроновой ракеты под индексом "359", которую создал Иран.