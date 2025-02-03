Дальность 3 000 км: Иран разрабатывает ядерные ракеты, способные добраться до Европы, — NCRI

Оппозиция сообщает, что иранский режим испытывает ядерное оружие на базе проектов КНДР под видом космических программ. Чтобы держать разработку в тайне, ракеты выдают за носители спутников.

Related video

Иран тайно разрабатывает ядерные ракеты с радиусом действия 3 000 км. Проекты для создания оружия исламский режим получил от Северной Кореи, пишет The Telegraph.

Информацией о расширении иранской программы вооружения поделился оппозиционный Национальный совет сопротивления Ирана (NCRI). По данным оппозиционной группы в изгнании, Корпус стражей исламской революции (КСИР) использует для производства ядерных боеголовок два места, замаскированных под центры запуска спутников связи.

Оппозиция сообщает о разработке ядерного оружия дальностью 3 000 км в Иране Фото: Скриншот

Первым полигоном является космический центр Шахруд. Здесь, по словам оппозиционеров, иранские эксперты Организации передовых оборонных исследований (SPND) и КСИР работали над созданием ядерной боеголовки для твердотопливной ракеты Ghaem-100 с дальностью полета 3 000 км.

Такой радиус позволил бы наносить удар с территории Ирана по странам Европы до Греции, а также по Израилю.

Иран испытывает ядерное оружие в космическом центре Шахруд Фото: Скриншот

Было по меньшей мере три успешных запуска ракеты, которая, по словам NCRI, иранцы уже осуществили по меньшей мере три испытательных запуска ракеты и планируют испытания более совершенных ракет Ghaem-105 в ближайшие месяцы. Чтобы держать ядерную программу в секрете, ракеты описывались как "носители спутников".

Космический центр Шахруд в Иране используется для испытаний ядерных ракет, утверждает NCRI Фото: Скриншот

Вторая площадка, расположенная в 70 км к юго-востоку от города Семнан, используется для разработки ракет Simorgh на базе северокорейских разработок. По словам представителей NCRI, конструкция ракеты похожа на северокорейскую 18-метровую UNHA-1, предназначенную для одноразовой транспортировки оборудования в космос.

Большая часть комплекса спрятана под землей, чтобы активность иранских разработчиков ядерного оружия нельзя было увидеть со спутников. Также иранский режим назвал эту площадку местом Имама Хомейни в честь космической организации Ирана, чтобы версия о запуске спутников выглядела более убедительной.

Большая часть комплекса для производства ядерного оружия под Семнаном спрятана под землей Фото: Скриншот

С 2005 года территория объекта расширялась, а за последние десятилетия под Семнаном появилось 6 новых структур — об этом свидетельствуют опубликованные NCRI снимки. Также, по данным оппозиционной группы, в последнее время активизировалась деятельность отдела геофизики SPND, специализирующегося на мониторинге подземных взрывов при испытаниях ядерных ракет.

Напомним, 22 января СМИ писали, что США размещают модернизированные ядерные бомбы на базах в европейских странах, чтобы укрепить потенциал стратегического сдерживания Североатлантического альянса.

16 января в соцсетях появилось видео публичной демонстрации антидроновой ракеты под индексом "359", которую создал Иран.