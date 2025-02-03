Дальність 3 000 км: Іран розробляє ядерні ракети, здатні дістатися Європи, — NCRI

Опозиція повідомляє, що іранський режим випробовує ядерну зброю на базі проєктів КНДР під виглядом космічних програм. Щоб тримати розробку в таємниці, ракети видають за носії супутників.

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Іран таємно розробляє ядерні ракети з радіусом дії 3 000 км. Проєкти для створення зброї ісламський режим отримав від Північної Кореї, пише The Telegraph.

Інформацією про розширення іранської програми озброєння поділилася опозиційна Національна рада опору Ірану (NCRI). За даними опозиційної групи у вигнанні, Корпус вартових ісламської революції (КВІР) використовує для виробництва ядерних боєголовок два місця, замаскованих під центри запуску супутників зв'язку.

Опозиція повідомляє про розробку ядерної зброї дальністю 3 000 км в Ірані Фото: Скриншот

Першим полігоном є космічний центр Шахруд. Тут, за словами опозиціонерів, іранські експерти Організації передових оборонних досліджень (SPND) та КВІР працювали над створенням ядерної боєголовки для твердопаливної ракети Ghaem-100 із дальністю польоту 3 000 км.

Такий радіус дозволив би завдавати удару з території Ірану по країнах Європи до Греції, а також по Ізраїлю.

Іран випробовує ядерну зброю у космічному центрі Шахруд Фото: Скриншот

Було щонайменше три успішні запуски ракети, яка, за словами NCRI, іранці вже здійснили щонайменше три випробувальні запуски ракети та планують випробування досконаліших ракет Ghaem-105 у найближчі місяці. Щоб тримати ядерну програму в секреті, ракети описувалися як "носії супутників".

Космічний центр Шахруд в Ірані використовується для випробувань ядерних ракет, стверджує NCRI Фото: Скриншот

Другий майданчик, розташований за 70 км на південний схід від міста Семнан, використовується для розробки ракет Simorgh на базі північнокорейських розробок. За словами представників NCRI, конструкція ракети схожа на північнокорейську 18-метрову UNHA-1, що призначена для одноразового транспортування обладнання в космос.

Більша частина комплексу схована під землею, щоб активність іранських розробників ядерної зброї не можна було побачити з супутників. Також іранський режим назвав цей майданчик місцем Імама Хомейні на честь космічної організації Ірану, щоб версія про запуск супутників мала більш переконливий вигляд.

Більша частина комплексу для виробництва ядерної зброї під Семнаном схована під землею Фото: Скриншот

З 2005 року територія об'єкта розширювалася, а за останні десятиліття під Семнаном з'явилося 6 нових структур — про це свідчать опубліковані NCRI знімки. Також, за даними опозиційної групи, останнім часом активізувалася діяльність відділу геофізики SPND, що спеціалізується на моніторингу підземних вибухів при випробовуваннях ядерних ракет.

Нагадаємо, 22 січня ЗМІ писали, що США розміщують модернізовані ядерні бомби на базах у європейських країнах, щоб зміцнити потенціал стратегічного стримування Північноатлантичного альянсу.

16 січня в соцмережах з'явилося відео публічної демонстрації антидронової ракети під індексом "359", яку створив Іран.