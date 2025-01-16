Иран создал уникальный образец антидроновой ракеты под индексом "359" (видео)

В новую разработку внедрили технологию машинного зрения, что обеспечивает автоматический поиск, распознавание и наведение на цель без необходимости участия оператора.

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В Иране была проведена публичная демонстрация новой зенитной ракеты "359", являющейся усовершенствованной версией ранее известной "358". Соответствующее видео было опубликовано в соцсетях 16 января.

Новая разработка ориентирована исключительно на перехват беспилотных летательных аппаратов и сочетает в себе передовые технологии, сохраняя эффективные решения предыдущей модели.

Основные особенности ракеты "359"

На опубликованных кадрах можно увидеть ракету крупным планом, а также интервью с одним из разработчиков, который частично раскрыл технические характеристики. Известно, что ракета "359" обладает следующими возможностями:

Радиус действия: до 35 км.

Высота полета: более 11 км.

Скоростной диапазон: от 180 км/ч до 1000 км/ч.

Управляемость сохраняется на всех этапах полета, что крайне важно для перехвата высокоманевренных дронов.

Одним из ключевых новшеств стало внедрение современных алгоритмов машинного зрения, обеспечивающих автоматический поиск, распознавание и наведение на цель без необходимости участия оператора. По словам разработчиков, это решение значительно повысило оперативность и точность системы.

Сравнение с предшественницей "358"

Как отметили обозреватели Defense Express, предыдущая версия ракеты "358" зарекомендовала себя как эффективное средство борьбы с разведывательными дронами, такими как RQ-1 Predator, RQ-9 Reaper и Hermes 900. Она использовала нестандартное техническое решение: для достижения дозвуковой скорости полета вместо твердотопливного двигателя применялся турбореактивный.

После запуска ракета могла барражировать в заданном районе, следуя сложной траектории "восьмерки", пока оператор не наводил ее на цель. Однако в "359" этот процесс был автоматизирован благодаря использованию усовершенствованных сенсоров и процессоров.

Иранская ракета "358" Фото: Открытые источники

Аэродинамические улучшения

Внешне новая ракета превосходит предыдущую разработку по размерам. Сохранив концептуальную схему "утка" с передними цельноповоротными рулевыми поверхностями, ракету оснастили новыми задними Х-образными крыльями — такое решение улучшило аэродинамику и управляемость. В итоге по форме "359" чем-то напоминает советскую ракету "воздух-воздух" Р-27.

Упрощение боевой части

Обозреватели отмечают, что иранские инженеры отказались от лазерных или оптических сенсоров для активации боевой части, что, вероятно, связано с упрощением конструкции. Однако интеграция продвинутых технологий позволяет ракете автоматически искать и наводиться на цель без участия оператора.

"В то же время, если снять "налет" современных цифровых технологий, то получим ту же телевизионную или тепловизионную головку самонаведения, но на современной элементной базе и продвинутых алгоритмах", — подытожили аналитики.

Напомним, в январе Иран представил свою последнюю разработку — мобильную зенитную ракетную систему Tondar. Комплекс создан для решения задач, которые трудно выполнить традиционными средствами ПВО, таких как защита объектов от крылатых ракет, беспилотников и высокоточных боеприпасов.