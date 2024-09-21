РФ отримала від Ірану ракети Fath-360 без пускових установок: чи стане це проблемою для росіян

Для запуску Fath-360 Іран використовує власні автівки Saipa, які є клонами китайських вантажівок. Тому, вважають у Defense Exrpess, Росія вирішила відмовитися від них через питання надійності та обслуговування.

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Західні ЗМІ повідомили, що Іран передав до Росії ракети Fath-360 із дальністю 120 км без пускових установок. Тобто росіяни або нібито не зможуть їх застосувати, або ж ЗС РФ, як вважають аналітики видання Defense Exrpess, просто виготовлять їх самостійно.

Для Росії, як зазначається, великої складності виготовити власноруч пускові немає, а от сенс, навпаки, є. Тегеран для запуску Fath-360 використовує вантажівку національного виробника Saipa Diesel, яка виробляє копії китайських вантажівок Dongfeng KC.

На фоні цього навіть у Росії можуть виникнути питання щодо надійності та обслуговування зазначених транспортних засобів, припускають у Defense Exrpess. Тому у Москві могли прийняти рішення встановлювати іранське озброєння на власні "Урали" чи "КамАЗи".

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У першій версії пускової Fath-360, ще без пускових контейнерів використовують рішення із направляючою, яка запозичена із Fateh-110, яка є її зменшеною копією.

Fateh-110 Фото: Вікіпедія

А Fateh-110, своєю чергою, походить ще від радянської "Луна-М", від якої, власне, й запозичив систему запуску.

Луна-М Фото: Вікіпедія

Утім, Fath-360 мають систему наведення, яку необхідно програмувати, що означає потребу не лише у направляючій, але і в програмно-апаратному комплексі. І дуже сумнівно, наголошують у Defense Exrpess, що Іран цього б не зробив.

Fath-360 Фото: Army Recognition

Водночас про те, що Росія має можливості для запусків іранських ракет свідчить те, що після їх отримання першої партії у 220 ракет, їх відвезли на полігон Ашулук в Астраханській області. Він, зокрема, призначений для навчання підрозділів ППО та є найближчим місцем від порту прибуття, де їх можливо випробувати.

Бойові пуски зенітних керованих ракет систем С-400 на полігоні Ашулук Фото: скріншот Youtube

В цілому, як наголошують Defense Exrpess, Тегеран навряд чи дозволить собі "маневрувати" з РФ, бо отримує від неї важливі військові технології.

Нагадаємо, радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк раніше пояснював, чому постачання іранської балістики в Росію зіграє "на руку" Україні.

У Sky News опублікували деталі маршруту, яким приблизно 220 балістичних ракет Fath-360 доставили з Ірану в РФ.