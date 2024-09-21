РФ получила от Ирана ракеты Fath-360 без пусковых установок: станет ли это проблемой для россиян

Для запуска Fath-360 Иран использует собственные автомобили Saipa, которые являются клонами китайских грузовиков. Поэтому, считают в Defense Exrpess, Россия решила отказаться от них из-за вопросов надежности и обслуживания.

Related video

Западные СМИ сообщили, что Иран передал в Россию ракеты Fath-360 с дальностью 120 км без пусковых установок. То есть россияне или якобы не смогут их применить, или же ВС РФ, как считают аналитики издания Defense Exrpess, просто изготовят их самостоятельно.

Для России, как отмечается, большой сложности изготовить собственноручно пусковые нет, а вот смысл, наоборот, есть. Тегеран для запуска Fath-360 использует грузовик национального производителя Saipa Diesel, которая производит копии китайских грузовиков Dongfeng KC.

На фоне этого даже в России могут возникнуть вопросы относительно надежности и обслуживания указанных транспортных средств, предполагают в Defense Exrpess. Поэтому в Москве могли принять решение устанавливать иранское вооружение на собственные "Уралы" или "КамАЗы".

Важно

Иран на военном параде представил новые ракеты и улучшенный БПЛА "Шахед" (видео)

В первой версии пусковой Fath-360, еще без пусковых контейнеров используют решение с направляющей, которая заимствована из Fateh-110, которая является ее уменьшенной копией.

Фатех-110 Фото: Википедия

А Fateh-110, в свою очередь, происходит еще от советской "Луна-М", от которой, собственно, и позаимствовали систему запуска.

Луна-М Фото: Википедия

Впрочем, Fath-360 имеют систему наведения, которую необходимо программировать, что означает потребность не только в направляющей, но и в программно-аппаратном комплексе. И очень сомнительно, отмечают в Defense Exrpess, что Иран этого бы не сделал.

Фатх-360 Фото: Army Recognition

В то же время о том, что Россия имеет возможности для запусков иранских ракет свидетельствует то, что после получения первой партии в 220 ракет, их отвезли на полигон Ашулук в Астраханской области. Он, в частности, предназначен для обучения подразделений ПВО и является ближайшим местом от порта прибытия, где их можно испытать.

Боевые пуски зенитных управляемых ракет систем С-400 на полигоне Ашулук Фото: скриншот Youtube

В целом, как отмечают Defense Exrpess, Тегеран вряд ли позволит себе "маневрировать" с РФ, потому что получает от нее важные военные технологии.

Напомним, советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк ранее объяснял, почему поставки иранской баллистики в Россию сыграют "на руку" Украине.

В Sky News опубликовали детали маршрута, по которому примерно 220 баллистических ракет Fath-360 доставили из Ирана в РФ.