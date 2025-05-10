В Reuters узнали, что Иран передаст РФ установки для баллистических ракет Fath-360: чем они опасны

Иран готовится передать России в ближайшее время пусковые установки баллистических ракет класса "земля-земля" Fath-360: ракеты имеют радиус действия до 120 километров, достигают в диаметре 300 миллиметров, а весом — ориентировочно 850-1100 килограммов. Такое вооружение довольно сложное для перехвата, быстрое и точное.

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О намерениях Ирана углубить сотрудничество с Россией путем передачи такого вида вооружения эксклюзивно узнавали корреспонденты агентства Reuters 9 мая.

Такие данные в Reuters получили от двух западных чиновников по безопасности и одного чиновника. Отмечается, что ракеты Fath-360 Иран передал Кремлю еще в прошлом году. Теперь же иранские военные власти готовятся к передаче пусковых установок для этих баллистических ракет, что "должно произойти неизбежно", утверждают источники.

Однако пока не было никаких публичных сообщений об использовании Россией иранских ракет Fath-360, как и официальных публичных объявлений о передаче Ираном России любых других баллистических ракет малой дальности.

Чем опасны иранские ракеты Fath-360, чем опасны иранские ракеты Fath-360

Информация о том, что Россия получила от Ирана баллистические ракеты Fath-360, поступала еще раньше. Так, в сентябре 2024 года выяснилось, что Иран передал Кремлю само вооружение, но без пусковых установок.

Исследователи Defense Express тогда узнавали об этих баллистических ракетах, определив основные угрозы применения Россией Fath-360 на поле боя:

учитывая указанный радиус действия — до 120 километров — под угрозой может оказаться восточная часть Украины, в частности прифронтовые города Покровск, Сумы и Харьков;

ракеты Fath-360 могут быть "уменьшенной копией" дальнобойных ракет Fateh-110;

скорость полета достигает 4 Мах;

система наведения Fath-360 — сочетание инерциальной навигации и спутниковой навигации.

Defense Express | сравнение ракет Fath-360 и Fateh-110

Пока неизвестно, когда Кремль может получить от Ирана пусковые установки для ракет Fath-360. Чиновники, осведомленные в этом вопросе, отказались раскрывать Reuters подробности.

Напомним, 21 апреля президент России Владимир Путин подписал стратегическое соглашение о партнерстве РФ с Ираном, после чего страны официально стали союзниками.

9 мая OSINT-каналы сообщили, что Россия закрывает воздушное пространство над полигоном "Капустин Яр", откуда ранее запускала по Украине ракеты "Орешник".