Иран готовится передать РФ баллистические ракеты Fath-360: чем это опасно для ВСУ

Иран готовится поставить России тактические баллистические ракеты класса земля-земля Fath 360. Системы малой дальности должны быть отправлены в РФ в ближайшем будущем.

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О значимости поставки, технических возможностях ракетных систем и стратегических последствиях растущего военного сотрудничества между двумя странами пишет издание Army Recognition.

По данным западной разведки, Иран уже передал российской армии тысячи беспилотников, включая барражирующие боеприпасы “Шахед” и артиллерийские снаряды. Возможная поставка тактических баллистических ракет Fath 360 представляет собой серьезную эскалацию, т.к. повышается уровень иранских летальных средств, которые есть на вооружении ВС РФ.

Издание приводит заявление американского генерала Кристофера Каволи, который в прошлом месяце рапортовал перед Конгрессом о том, что Иран передал РФ свыше 400 баллистических ракет малой дальности. О типах ракет публично не сообщалось, но теперь источники указывают на то, что Fath 360 входит в число таких систем, которые либо были поставлены, либо готовятся к скорому развертыванию. До сих пор не было подтвержденных публичных сообщений о том, что ракетные комплексы Fath-360 используется российскими войсками или же интегрированы в оперативную структуру.

Баллистические ракеты Fath 360: характеристики

Баллистические ракеты Fath 360

Fath 360 — это высокоскоростная тактическая баллистическая ракетная система малой дальности, разработанная Организацией аэрокосмической промышленности Ирана. Ракета была представлена в 2022 году и являет собой скачок в категории баллистических ракет Ирана малой дальности. Она меньше по размерам, но быстрее и точнее, если сравнивать со старыми разработками, такими как Fateh-110.

максимальная дальность полета оценивается в 120 км;

вес несущей боеголовки — до 150 кг;

предназначена для быстрого развертывания и точного наведения на поле боя.

В системе используется твердотопливный двигатель, что сокращает время подготовки в сравнении с ракетами на жидком топливе. Предусмотрены спутниковые навигационные системы (GNSS) для коррекции на среднем участке пути, что обеспечивает повышенную точность — критически важную для поражения тактических целей, таких как артиллерийские позиции, логистические узлы и командные центры.

Модульная система Fath-360 — это возможность быстрого развертывания со специализированных колесных платформ или модифицированных коммерческих грузовиков. Отсюда повышенный уровень выживаемости Fath 360 особенно в условиях постоянного применения контрбатарейных и противоракетных систем на передовой в Украине.

Россия потенциально может использовать Fath 360 для обстрелов украинских передовых позиций с высокой точностью, без продолжительной подготовки и рисков, связанных с более крупными системами, такими как «Искандер-М». Мобильность Fath 360 и скорость реагирования могут сделать этот ракетный комплекс идеальным российским оружием для тактики быстрых ударов и передислокации, особенно в условиях быстро меняющегося положения на передовой на востоке и юге Украины, допускают аналитики.

Эта система, по мнению авторов публикации, может стать в особенности эффективной для россиян в ходе наступательных операций в условиях насыщенной украинской обороны. Относительно небольшой размер и простота управления пусковой установкой также означают, что ракеты можно скрыть от воздушной разведки и спутникового слежения — в отличие от громоздких баллистических систем, которые традиционно применяют ВС РФ.

К тому же, благодаря Fath-360 снизится давление на сокращающийся запас собственных российских баллистических ракет, многие из которых широко использовались в обстрелах украинской инфраструктуры с начала войны.

“Эта ожидаемая поставка — больше, чем просто передача оружия, она отражает существенное повышение роли Ирана в украинском конфликте. Помимо оружия, Иран участвовал в обучении российского персонала на таких ракетных системах”, — отмечается в статье.

Напомним, что Германия, по данным СМИ, засекретит сведения о будущих пакетах военной помощи Украине.

Также сообщалось, что, по данным Telegram-канала “АТЕШ”, в Петербурге “разведали“ предприятие "Радар ММС”, на котором, как утверждается, создаются высокотехнологичные решения для российской армии.