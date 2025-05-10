"Стратегическая двусмысленность": ФРГ засекретит данные о будущих пакетах помощи Украине, — СМИ

Правительство нового канцлера ФРГ Фридриха Мерца решило засекретить любую информацию относительно дальнейших поставок военной помощи Украине. Главной целью таких действий является "стратегическая двусмысленность".

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Об этом сообщает издание Spiegel на источники в правительстве Фридриха Мерца.

По словам собеседников, правительство ФРГ в течение последних трех лет полномасштабной фазы российско-украинской войны открыто сообщало о пакетах предоставленной военной помощи для нужд украинских Сил обороны. Однако теперь ситуация изменилась.

"Правительство Германии значительно сократит коммуникации по поставкам систем вооружения в будущем", — сообщили источники, добавив, что главной целью является необходимость "лишить агрессора [РФ] военного преимущества в войне в Украине".

Журналисты пишут, что правительство Мерца "делает разворот на 180 градусов" и снова будет держать поставки оружия в тайне.

"Это создаст ситуацию известную как "стратегическую двусмысленность", как это называется на техническом жаргоне: двусмысленность, чтобы скрыть собственные действия от врага.пока остается неизвестным", — говорится в тексте.

Пока остается неизвестным, как канцлер и правительство будут сообщать Бундестагу о поставках оружия в будущем. Однако есть вероятность, что парламент будет проинформирован о поставках оружия в Украину на тайных заседаниях парламентского Комитета обороны.

Ранее стало известно, что Германия объявила новый пакет помощи Украине. В новый пакет вошли зенитные установки Gepard, ракеты для систем ПВО IRIS-T, боеприпасы различных калибров, военная техника, беспилотники, штурмовые винтовки, аптечки и другое оборудование.

Впоследствии сообщалось, что Германия усиливает собственную ПРО и планирует купить системы Arrow 4 у Израиля. По словам представителя ВВС ФРГ Лутца Кольхауса, его страна продолжает заказывать системы Patriot от Raytheon и закупать истребители F-35 у США.