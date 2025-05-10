"Стратегічна двозначність": ФРН засекретить дані про майбутні пакети допомоги Україні, — ЗМІ

Уряд нового канцлера ФРН Фрідріха Мерца вирішив засекретити будь-яку інформацію стосовно подальшого постачання військової допомоги Україні. Головною метою таких дій є "стратегічна двозначність".

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Про це повідомляє видання Spiegel на джерела в уряді Фрідріха Мерца.

За словами співрозмовників, уряд ФРН протягом останніх трьох років повномасштабної фази російсько-української війни відкрито повідомляв про пакети наданої військової допомоги для потреби українських Сил оборони. Однак тепер ситуація змінилася.

"Уряд Німеччини значно скоротить комунікації щодо поставок систем озброєння в майбутньому", — повідомили джерела, додавши, що головною метою є необхідність "позбавити агресора [РФ] військової переваги у війні в Україні".

Журналісти пишуть, що уряд Мерца "робить розворот на 180 градусів" і знову триматиме поставки зброї в таємниці.

"Це створить ситуацію відому як "стратегічну двозначність", як це називається на технічному жаргоні: двозначність, щоб приховати власні дії від ворога.наразі залишається невідомим", — йдеться у тексті.

Наразі залишається невідомим, як канцлер та уряд будуть повідомляти Бундестагу про постачання зброї в майбутньому. Однак є ймовірність, що парламент буде проінформований про постачання зброї до України на таємних засіданнях парламентського Комітету оборони.

Раніше стало відомо, що Німеччина оголосила новий пакет допомоги Україні. У новий пакет увійшли зенітні установки Gepard, ракети для систем ППО IRIS-T, боєприпаси різних калібрів, військова техніка, безпілотники, штурмові гвинтівки, аптечки та інше обладнання.

Згодом повідомлялося, що Німеччина посилює власну ПРО і планує купити системи Arrow 4 в Ізраїля. За словами представника ВПС ФРН Лутца Кольхауса, його країна продовжувать замовляти системи Patriot від Raytheon та закуповуватимуть винищувачі F-35 у США.