Створює високотехнологічні рішення для армії РФ: у Петербурзі виявили підприємство "Радар ММС", — "АТЕШ"
Українські агенти продовжують роботу з виявлення об'єктів, які підтримують російський військовий потенціал. Цього разу було проведено успішну розвідку акціонерного товариства "Науково-виробниче підприємство "Радар ММС", яке розташовується в Санкт-Петербурзі.
Про це повідомляє рух "АТЕШ" у Telegram-каналі.
"Під час розвідки агенти "АТЕШ" вивчили режим охорони, зафіксували внутрішню логістику, маршрути переміщення продукції та персоналу, а також особливості інженерної інфраструктури підприємства", — йдеться в публікації. Повідомляється, що особлива увага приділялася технологічним лініям, що мають відношення до військових замовлень.
Підприємство "Радар ММС"
Підприємство "Радар ММС" вважається одним із лідерів у галузі випуску радіоелектронних систем і точного приладобудування спеціального і цивільного призначення. Ця компанія бере активну участь у випуску високотехнологічних рішень армії РФ: ракетні системи самонаведення, пошуково-прицільні комплекси для авіації, БПЛА і радари.
За даними "АТЕШ", отримані дані передали Силам оборони України для подальшої роботи. "Ми нагадуємо: жодна оборонна інфраструктура ворога не залишиться без нашої уваги", — попередили в русі.
Нагадаємо, що, за даними Forbes, ЗСУ встановили "кілзону" на 16 км уздовж фронту і контролюють усі дороги.
Також повідомлялося, що військовий ЗСУ розкритикував ідею 30-денного перемир'я з РФ.