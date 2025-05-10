Створює високотехнологічні рішення для армії РФ: у Петербурзі виявили підприємство "Радар ММС", — "АТЕШ"

Українські агенти продовжують роботу з виявлення об'єктів, які підтримують російський військовий потенціал. Цього разу було проведено успішну розвідку акціонерного товариства "Науково-виробниче підприємство "Радар ММС", яке розташовується в Санкт-Петербурзі.

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Про це повідомляє рух "АТЕШ" у Telegram-каналі.

"Під час розвідки агенти "АТЕШ" вивчили режим охорони, зафіксували внутрішню логістику, маршрути переміщення продукції та персоналу, а також особливості інженерної інфраструктури підприємства", — йдеться в публікації. Повідомляється, що особлива увага приділялася технологічним лініям, що мають відношення до військових замовлень.

Підприємство "Радар ММС"

Підприємство "Радар ММС"

Підприємство "Радар ММС"

Підприємство "Радар ММС"

Підприємство "Радар ММС"

Підприємство "Радар ММС"

Підприємство "Радар ММС"

Підприємство "Радар ММС" вважається одним із лідерів у галузі випуску радіоелектронних систем і точного приладобудування спеціального і цивільного призначення. Ця компанія бере активну участь у випуску високотехнологічних рішень армії РФ: ракетні системи самонаведення, пошуково-прицільні комплекси для авіації, БПЛА і радари.

За даними "АТЕШ", отримані дані передали Силам оборони України для подальшої роботи. "Ми нагадуємо: жодна оборонна інфраструктура ворога не залишиться без нашої уваги", — попередили в русі.

Нагадаємо, що, за даними Forbes, ЗСУ встановили "кілзону" на 16 км уздовж фронту і контролюють усі дороги.

Також повідомлялося, що військовий ЗСУ розкритикував ідею 30-денного перемир'я з РФ.