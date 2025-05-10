Военная помощь от США: в Украину отправят дальнобойные ракеты для HIMARS и Patriot, – NYT

Украина получит дополнительный пакет вооружения от США. ВСУ получат новые дальнобойные ракеты к РСЗО HIMARS и комплексу ПВО Patriot.

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Об этом сообщила американская газета The New York Times (NYT) со ссылкой на представителя Конгресса США.

Соединенные Штаты одобрили передачу Германии 125 ракет к системам HIMARS и еще 100 ракет для ЗРК Patriot. После этого вооружение направят в Украину.

"Критически необходимое оружие производится в Штатах. Без одобрения США его нельзя экспортировать, даже если им владеет другая страна", — сообщили источники.

Далее NYT отмечает готовность европейских лидеров и инвесторов вкладывать больше денег в производство оружия. Руководители отрасли и эксперты прогнозируют, что налаживание производственніх линий займет десятилетие.

Собеседники газеты говорят, что поток оружия в Украину из Европы продолжится, если американские поставки закончатся. Германия недавно отправила в Украину более 60 бронированных машин с защитой от мин, около 50 000 артиллерийских снарядов и боеприпасов для ПВО, включая IRIS-T.

Напомним, Великобритания передала Украине новую систему ПВО Raven. Эффективность уничтожения воздушных целей этого комплекса составила 70%.

Иран тем временем хочет отправить России баллистические ракеты Fath 360. Максимальная дальность поражения целей снаряда — 120 км.