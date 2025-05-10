Назвали Raven: в Великобритании раскрыли данные о секретных ЗРК, переданных Украине (видео)

В Великобритании раскрыли подробности относительно зенитных ракетных систем, которые Лондон поставил Киеву. Их эффективность составляет 70% из 400 пусков.

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Видеосюжет о деталях новой системы, которая получила название Raven (также допустимо обозначение Frankensam) опубликовал YouTube-канал издания British Forces Broadcasting Service.

Raven впервые оказался на территории Украины весной 2023 года

Авторами разработки комплекса стали сотрудники Центра авиационных и космических войск Королевских ВС, это относительно новая система, выпущенная в течение четырех месяцев. Сообщается, что для этого предложили использовать доступную базу Supercat HMT-600 для размещения на ней авиационных ракет малой дальности ASRAAM.

Специалисты Королевских ВС вели совместную работу с MBDA — компанией, которая разрабатывает и выпускает ракеты ASRAAM, — а также Supercat, являющейся производителем и разработчиком этого модульного автомобиля.

Raven впервые оказался на территории Украины весной 2023 года, с тех пор система осуществила свыше 400 пусков ракет по таким целям, как беспилотники Shahed 136. Их общая эффективность составила 70%.

Кадры сюжета о системе Raven

На сегодня Великобритания поставила Украине восемь подобных систем и готовится передать еще пять, которые пока находятся на территории Великобритании.

Подготовку, в общей сложности, прошли 40 украинских военных операторов, которые знакомились с устройством этой системы и по возвращении в Украину выполняли роль инструкторов для других военных.

Зенитные системы Raven

Главное средство поражения воздушных целей системы Raven — авиационная ракета ASRAAM. Ее общий вес до 88 кг, она также способна развивать максимальную скорость до трех махов.

По данным British Forces Broadcasting Service, из-за усиления атак на Украину, а также из-за усложнения поставок американских систем Patriot, британская система становится все более необходимой для обороны Украины от российских атак.

Напомним, что в Киев прибыла "коалиция решительных" во главе с Эмманюэлем Макроном, Дональдом Туском и Киром Стармером.

Также сообщалось, что военный ВСУ раскритиковал идею 30-дневного перемирия с РФ.