Назвали Raven: у Великій Британії розкрили дані про секретні ЗРК, передані Україні (відео)

У Великій Британії розкрили подробиці щодо зенітних ракетних систем, які Лондон поставив Києву. Їхня ефективність становить 70% із 400 пусків.

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Відеосюжет про деталі нової системи, яка отримала назву Raven (також допустиме позначення Frankensam) опублікував YouTube-канал видання British Forces Broadcasting Service.

Raven уперше опинився на території України навесні 2023 року

Авторами розробки комплексу стали співробітники Центру авіаційних і космічних військ Королівських ЗС, це відносно нова система, випущена протягом чотирьох місяців. Повідомляється, що для цього запропонували використовувати доступну базу Supercat HMT-600 для розміщення на ній авіаційних ракет малої дальності ASRAAM.

Фахівці Королівських ЗС вели спільну роботу з MBDA — компанією, яка розробляє і випускає ракети ASRAAM, — а також Supercat, що є виробником і розробником цього модульного автомобіля.

Raven уперше опинився на території України навесні 2023 року, відтоді система здійснила понад 400 пусків ракет по таких цілях, як безпілотники Shahed 136. Їхня загальна ефективність склала 70%.

Кадри сюжету про систему Raven

На сьогодні Велика Британія поставила Україні вісім подібних систем і готується передати ще п'ять, які поки що перебувають на території Великої Британії. Підготовку загалом пройшли 40 українських військових операторів, які знайомилися p цією системою й після повернення в Україну виконували роль інструкторів для інших військових.

Зенітні системи Raven

Головний засіб ураження повітряних цілей системи Raven — авіаційна ракета ASRAAM. Її загальна вага до 88 кг, вона також здатна розвивати максимальну швидкість до трьох махів.

За даними British Forces Broadcasting Service, через посилення атак на Україну, а також через ускладнення постачань американських систем Patriot, британська система стає дедалі необхіднішою для оборони України від російських атак.

Нагадаємо, що до Києва прибула "коаліція рішучих" на чолі з Емманюелем Макроном, Дональдом Туском і Кіром Стармером.

Також повідомлялося, що військовий ЗСУ розкритикував ідею 30-денного перемир'я з РФ.