"Коррупция невиданных уровней": Трамп заявил, что агентство USAID нужно закрыть

Президент Соединенных Штатов утверждает, что агентство тратило государственные деньги "мошенническим и совершенно непонятным" способом, однако конкретных фактов в своем заявлении не приводит.

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Американский президент Дональд Трамп назвал Агентство США по международному развитию (USAID) "мошенническим", чрезвычайно коррумпированным и призвал закрыть его. Такое сообщение он опубликовал в своей соцсети Truth Social.

Дональд Трамп призывает закрыть USAID Фото: Скриншот

"Радикальные левые сходят с ума из-за USAID. И они ничего не могут с этим поделать, потому что способ, которым были потрачены эти деньги, причем значительная их часть, был мошенническим и совершенно непонятным", — написал 47-й президент Соединенных Штатов.

Трамп обвинил агентство в масштабных коррупционных схемах и призвал распустить USAID.

"Коррупция достигла невиданных ранее уровней. Закройте его!" — заявил он.

Отметим, самих фактов коррупции или мошенничества в деятельности USAID Дональд Трамп в своем заявлении не называет.

Прекращение финансирования USAID: что известно

26 января агентство USAID в Украине получило распоряжение приостановить финансирование всех проектов. Это произошло после того, как Государственный департамент США издал приказ о приостановлении всех программ иностранной помощи на 90 дней для проверки "соответствия внешней политике президента Соединенных Штатов".

USAID является независимым агентством федерального правительства Соединенных Штатов. В направления его деятельности в более чем 100 странах мира входят гуманитарная помощь, предотвращение конфликтов, помощь в области здравоохранения, образования, экономического роста и тому подобное. В Украине при поддержке агентства восстанавливали школы, ремонтировали энергосистему, предоставляли медицинские услуги.

28 января Фокус писал, как прекращение финансирования USAID повлияет на медиа, культуру, инфраструктуру и политиков в Украине.

29 января комитет Верховной Рады Украины по вопросам гуманитарной и информационной политики сообщил, что Украина начала консультации с ЕС относительно вариантов замещения денежной помощи, которая поступала благодаря программам USAID.

Издание Politico со ссылкой на свои источники 1 февраля писало, что Дональд Трамп может вообще закрыть агентство USAID.

На сайте Белого дома 4 февраля опубликовали перечень расходов USAID со ссылкой на материалы агентства и СМИ. В опубликованном списке были в частности финансирование туризма в Египте, "трансгендерный комикс" в Перу и электромобили для Вьетнама.