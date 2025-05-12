Зеленский подписал закон, который ратифицирует соглашение с США о недрах: когда начнет действовать фонд

Президент Украины Владимир Зеленский поставил резолюцию под законопроектом №0309, который касается соглашения с Соединенными Штатами Америки о недрах. Закон вступит в силу после публикации в государственных медиа. Зато соглашение о создании инвестиционного фонда начнет действовать несколько позже.

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Решение Зеленского по соглашению с США о недрах появилось на портале Верховной Рады.

Законопроект №0309 "О ратификации Соглашения между Правительством Украины и Правительством Соединенных Штатов Америки о создании Американско-Украинского инвестиционного фонда восстановления" изменил статус днем 12 мая. На соответствующей странице портала Рады указано, что именно в этот день Зеленский подписал законопроект и после этого началась рассылка нормативно-правового акта.

Соглашение с США о недрах — подпись Зеленского 12 мая Фото: Скриншот

Соглашение с США о недрах — детали

В соответствии с нормами украинского законодательства, закон, подписанный главой государства, вступает в силу после публикации на портале государственного издания "Голос Украины". На момент публикации новости информация о законопроекте №0309 еще не появилась.

Между тем в тексте документа можно увидеть, когда же начнет действовать соглашение с США о недрах, которое официально называется соглашением о создании "Американско-Украинского инвестиционного фонда восстановления". Указано, что сначала Киев и Вашингтон должны обменяться "нотами", и только тогда договоренность о создании и деятельности фонда начнет работать.

Соглашение с США о недрах — информация о дате вступления в силу Фото: Скриншот

Пока нет информации о том, что Белый дом выполнил свою часть работы по ратификации договоренностей с Украиной о недрах. Также не ясно, когда планируют обмен соответствующими "нотами".

Отметим, 7 мая Фокус писал о заседании Верховной Рады, на котором народные депутаты должны были принять решение по соглашению с США о недрах. Нардеп Ярослав Железняк сообщил, что на повестке дня два вопроса. Первый вопрос касается ратификации договоренностей по созданию инвестиционного фонда. По мнению политика, в парламенте не будет проблем с количеством голосов для положительного решения. Второй вопрос — изменения в закон о государственном бюджете, в котором должны были учесть, что вскоре украинцы потеряют часть средств от ренты за полезные ископаемые.

8 мая стало известно о голосовании в Раде по соглашению с США о недрах. На заседании, которое проходило в присутствии премьер-министра Дениса Шмыгаля и министра экономики Юлии Свириденко, набралось необходимых 338 голосов "за".

Украина и США подписали соглашение о недрах 30 апреля, сообщила Свириденко в ночь на 1 мая. В документе, среди прочего, перечисляется 57 полезных ископаемых, рента от добычи которых будет поступать в инвестиционный фонд.

Напоминаем, 7 мая КМИС опубликовал результаты опроса, в котором поинтересовались отношением украинцев к соглашению с США о недрах.