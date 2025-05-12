Зеленський підписав закон, який ратифікує угоду з США про надра: коли почне діяти фонд

Президент України Володимир Зеленський поставив резолюцію під законопроєктом №0309, який стосується угоди зі Сполученими Штатами Америки про надра. Закон стане чинним після публікації у державних медіа. Натомість угода створення інвестиційного фонду почне діяти дещо пізніше.

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Рішення Зеленського щодо угоди з США про надра з'явилось на порталі Верховної Ради.

Законопроєкт №0309 "Про ратифікацію Угоди між Урядом України та Урядом Сполучених Штатів Америки про створення Американсько-Українського інвестиційного фонду відбудови" змінив статус вдень 12 травня. На відповідній сторінці порталу Ради вказано, що саме цього дня Зеленський підписав законопроєкт і після цього почалось розсилання нормативно-правового акту.

Угода з США про надра - підпис Зеленського 12 травня Фото: Скриншот

Угода з США про надра — деталі

Відповідно до норм українського законодавства, закон, підписаний головою держави, стає чинним після публікації на порталі державного видання "Голос України". На момент публікації новини інформація про законопроєкт №0309 ще не з'явилась.

Тим часом у тексті документа можна побачити, коли ж саме почне діяти угода з США про надра, яка офіційно називається угодою про створення "Американсько-Українського інвестиційного фонду відбудови". Вказано, що спершу Київ та Вашингтон мають обмінятись "нотами", і лише тоді домовленість про створення та діяльність фонду почне працювати.

Угода з США про надра - інформація про дату чинності Фото: Скриншот

Поки що немає інформації про те, що Білий дім виконав свою частину роботи щодо ратифікації домовленостей з Україною про надра. Також не ясно, коли планують обмін відповідними "нотами".

Зазначимо, 7 травня Фокус писав про засідання Верховної Ради, на якому народні депутати мали прийняти рішення щодо угоди з США про надра. Нардеп Ярослав Железняк повідомив, що на порядку денному два питання. Перше питання стосується ратифікації домовленостей щодо створення інвестиційного фонду. На думку політика, у парламенті не буде проблем з кількістю голосів для позитивного рішення. Друге питання — зміни до закону про державний бюджет, у якому мали врахувати, що незабаром українці втратять частину коштів від ренти за корисні копалини.

8 травня стало відомо про голосування у Раді щодо угоди з США про надра. На засіданні, яке відбувалось за присутності прем'єр-міністра Дениса Шмигаля та міністерки економіки Юлії Свириденко, набралось необхідних 338 голосів "за".

Україна та США підписали угоду про надра 30 квітня, повідомила Свириденко в ніч на 1 травня. У документі, серед іншого, перелічується 57 корисних копалин, рента від видобутку яких надходитиме в інвестицій фонд.

Нагадуємо, 7 травня КМІС опублікував результати опитування, у якому поцікавились ставленням українців до угоди з США про надра.