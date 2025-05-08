Верховна Рада ратифікувала угоду про корисні копалини між Україною та США

Документ за основу та в цілому підтримали 338 нардепів.

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Верховна Рада України 8 травня ратифікувала угоду між США та Україною про корисні копалини. Про це стало відомо під час трансляції засідання Верховної Ради, яку вели народні депутати.

За ратифікацію угоди проголосували 338 народних депутатів. До засідання долучилися прем’єр-міністр Денис Шмигаль, міністр закордонних справ Андрій Сибіга, міністерка економіки Юлія Свириденко та інші урядовці.

Верховна Рада ратифікувала угоду про надра

Міністерка економіки під час виступу перед голосуванням запевнила, що угода укладена в інтересах України.

"Президент Володимир Зеленський абсолютно чітко дав завдання щодо цієї угоди, а саме: абсолютна рівноправність сторін та повага до національних інтересів України", — сказала Свириденко.

Юлія Свириденко наголосила, що в угоді немає пунктів про борг, власність і контроль залишаються за Україною, національну власність захищено. Коли вона виступала декілька депутатів викрикнули: "Ганьба".

Угода про копалини зі США

Нагадаємо, угода про корисні копалини була підписана в ніч на 1 травня. Повний текст угоди зі США був оприлюднений Кабінетом міністрів України того ж дня.

За інформацією видання Reuters, США та Україна можуть десятиліття або більше чекати прибутку. Ключовими проблемами в отриманні доходів від проєктів, реалізованих в межах угоди про надра, є труднощі запуску нових шахт на території держави, яка постраждала від бойових дій.

Однак угодою про корисні копалини Україна зможе прискорити приватні інвестиції у свій енергетичний сектор.

Зокрема, у межах угоди про корисні копалини, ймовірно, першими запрацюють нафтогазові проєкти. Як зазначають посадовці, саме вони мають більше шансів на швидке втілення. Ці ініціативи простіше реалізувати в умовах війни. Натомість розроблення родовищ рідкісноземельних мінералів ускладнюється, оскільки частина з них розташована поблизу лінії фронту.