Верховная Рада ратифицировала соглашение о полезных ископаемых между Украиной и США

Документ за основу и в целом поддержали 338 нардепов.

Related video

Верховная Рада Украины 8 мая ратифицировала соглашение между США и Украиной о полезных ископаемых. Об этом стало известно во время трансляции заседания Верховной Рады, которую вели народные депутаты.

За ратификацию соглашения проголосовали 338 народных депутатов. К заседанию присоединились премьер-министр Денис Шмыгаль, министр иностранных дел Андрей Сибига, министр экономики Юлия Свириденко и другие чиновники.

Верховная Рада ратифицировала соглашение о недрах

Министр экономики во время выступления перед голосованием заверила, что соглашение заключено в интересах Украины.

"Президент Владимир Зеленский абсолютно четко дал задание по этому соглашению, а именно: абсолютное равноправие сторон и уважение к национальным интересам Украины", — сказала Свириденко.

Юлия Свириденко подчеркнула, что в соглашении нет пунктов о долге, собственность и контроль остаются за Украиной, национальная собственность защищена. Когда она выступала несколько депутатов выкрикнули: "Позор".

Соглашение об ископаемых с США

Напомним, соглашение о полезных ископаемых было подписано в ночь на 1 мая. Полный текст соглашения с США был обнародован Кабинетом министров Украины в тот же день.

По информации издания Reuters, США и Украина могут десятилетия или больше ждать прибыли. Ключевыми проблемами в получении доходов от проектов, реализованных в рамках соглашения о недрах, являются трудности запуска новых шахт на территории государства, пострадавшего от боевых действий.

Однако соглашением о полезных ископаемых Украина сможет ускорить частные инвестиции в свой энергетический сектор.

В частности, в рамках соглашения о полезных ископаемых, вероятно, первыми заработают нефтегазовые проекты. Как отмечают чиновники, именно они имеют больше шансов на быстрое воплощение. Эти инициативы проще реализовать в условиях войны. Зато разработка месторождений редкоземельных минералов усложняется, поскольку часть из них расположена вблизи линии фронта.