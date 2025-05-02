Соглашение о недрах: США и Украина могут десятилетия или больше ждать прибыли, — Reuters

Несмотря на общую радость обеих сторон по поводу подписания соглашения о недрах, эксперты снижают градус эйфории и рассказывают о нескольких факторах, которые могут повлиять на отсутствие доходов у Украины и США в течение десятилетия или больше. Среди них — отсутствие гарантий безопасности.

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Об этом специалисты рассказали корреспондентам агентства Reuters 1 апреля.

Отмечается, что ключевыми проблемами в получении доходов от проектов, реализованных в рамках соглашения о недрах, являются трудности запуска новых шахт на территории государства, пострадавшего от боевых действий. Инвесторов может отталкивать тот факт, что украинская энергетика и транспортная система существенно пострадали от российских атак.

Отпугивать от инвестиций в Украину может и тот факт, что нет никаких гарантий того, что Россия не вернется после завершения войны с новым наступлением через некоторое время.

"Если кто-то думает, что все эти полезные ископаемые вдруг полетят из Украины, то он мечтатель", — сказал агентству Адам Уэбб, представитель компании Benchmark Minerals Intelligence.

По его словам, инвесторы скорее предпочтут вкладывать ресурсы в полезные ископаемые в тех государствах, которые не находятся в состоянии войны.

Эксперты приводят пример Австралии и Канады — стран, имеющих хорошо развитую горнодобывающую сферу. Там, по их словам, на разработку шахт, которые добывают важные полезные ископаемые, идут 10 или 20 лет. Зато в Украине ситуация может быть сложнее, поскольку Россия нанесла многочисленные убытки и разрушения, продолжая регулярные обстрелы территорий.

Трудности может создать и тот нюанс, что некоторые перспективные проекты реализуются на территориях, которые оккупировала Россия. Зато соглашение, подчеркивают в Reuters, не содержит гарантий безопасности.

В то же время эксперты не отрицают, что соглашение о недрах теснее связывают Украину и США, добавляя им больше стимулов для того, чтобы завершить войну и получить возможности реализовать проекты.

"Экономическое соглашение — национальная безопасность"

Министр финансов США Скотт Бессент 1 мая своими словами фактически отвергает сомнения экспертов. Он заверил, что соглашение о недрах выгодно обеим сторонам, подчеркнув, что национальную безопасность Украины обеспечит именно подписанное соглашение о недрах.

Также 1 мая в Белом доме заявили, что США заинтересованы в суверенном будущем Украины.

В то же время 2 мая "Европейская правда" сообщила о том, что ЕС готовит 17-й пакет санкций против России.