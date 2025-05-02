Хотят скоординировать с "разгромными" санкциями США: ЕС готовит 17-й пакет санкций против РФ, — СМИ

Европейский Союз хочет согласовать с Соединенными Штатами Америки следующий пакет своих санкций, чтобы скоординировать его с "разгромными" санкциями против Кремля — в частности о тарифах на 500% для тех государств, которые покупают в частности нефть у России.

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Об этом рассказал министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро, сообщило издание "Европейская правда" 1 мая.

Чиновник подтвердил новости о том, что Европа работает над следующим, уже 17-м по счету, пакетом санкций против России. На этот раз европейские лидеры будут согласовывать его с Соединенными Штатами, чтобы скоординировать новые ограничения с теми, которые готовят в сенате США.

Отметим, что "разгромные" санкции в американском сенате анонсировали 1 мая. Там заявили, что работают над законопроектом о новых санкциях против Кремля, а также в отношении государств, которые продолжают покупать у России нефть, газ и другие основные товары и ресурсы. На эти страны могут наложить тарифы в размере 500%, как выяснили в Bloomberg.

"Мы, европейцы, будем сопровождать эту американскую инициативу 17-м пакетом санкций, и вчера я пообещал Линдси Грэму, что мы попытаемся согласовать как содержание, так и сроки этих двух пакетов санкций", — рассказал Жан-Ноэль Барро.

Детали относительно нового пакета санкций ЕС против России чиновник не раскрыл, как и возможные даты его принятия.

Также Барро во время разговора подчеркнул, что единственной преградой на пути к миру в Украине является именно президент России Владимир Путин.

Когда могут принять 17-й пакет санкций ЕС

29 апреля уполномоченный президента по вопросам санкционной политики Владислав Власюк заявил, что узнать детали о 17-м пакете санкций ЕС против России можно будет не раньше конца мая.

"Работа над семнадцатым пакетом продолжается, но реалистично говорить о его принятии можно будет только в конце мая", — отметил Власюк.

Напомним, 1 мая президент Украины Владимир Зеленский ввел новые санкции СНБО: в перечень подсанкционных лиц попали Арестович, Олешко и Бондаренко.

25 апреля журналисты "Схем" выяснили, что белорусский холдинг Izovaс, бывший партнер компаний Tesla и Apple, в обход санкций продает оборудование оборонным предприятиям России.