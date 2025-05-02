Хочуть скоординувати з "розгромними" санкціями США: ЄС готує 17-й пакет санкцій проти РФ, — ЗМІ

Європейський Союз хоче узгодити зі Сполученими Штатами Америки наступний пакет своїх санкцій, аби скоординувати його з "розгромними" санкціями проти Кремля — про тарифи на 500% для тих держав, що купують зокрема нафту у Росії.

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Про це розповів міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро, повідомило видання "Європейська правда" 1 травня.

Посадовець підтвердив новини про те, що Європа працює над наступним, вже 17-м за рахунком, пакетом санкцій проти Росії. Цього разу європейські лідери будуть узгоджувати його зі Сполученими Штатами, аби скоординувати нові обмеження з тими, які готують у сенаті США.

Зазначимо, що "розгромні" санкції в американському сенаті анонсували 1 травня. Там заявили, що працюють над законопроєктом щодо нових санкцій проти Кремля, а також щодо держав, які продовжують купувати у Росії нафту, газ та інші основні товари й ресурси. На ці країни можуть накласти тарифи у розмірі 500%, як з'ясували у Bloomberg.

"Ми, європейці, супроводжуватимемо цю американську ініціативу 17-м пакетом санкцій, і вчора я пообіцяв Ліндсі Грему, що ми спробуємо узгодити як зміст, так і терміни цих двох пакетів санкцій", — розповів Жан-Ноель Барро.

Деталі щодо нового пакету санкцій ЄС проти Росії посадовець не розкрив, як і можливі дати його ухвалення.

Також Барро під час розмови підкреслив, що єдиною перепоною на шляху до миру в Україні є саме президент Росії Володимир Путін.

Коли можуть ухвалити 17-й пакет санкцій ЄС

29 квітня уповноважений президента з питань санкційної політики Владислав Власюк заявив, що дізнатися деталі про 17-й пакет санкцій ЄС проти Росії можна буде не раніше кінця травня.

"Робота над сімнадцятим пакетом триває, але реалістично говорити про його ухвалення можна буде тільки наприкінці травня", — зазначив Власюк.

Нагадаємо, 1 травня президент України Володимир Зеленський ввів нові санкції РНБО: у перелік підсанкційних осіб потрапили Арестович, Олешко і Бондаренко.

25 квітня журналісти "Схем" з'ясували, що білоруський холдинг Izovaс, колишній партнер компаній Tesla та Apple, в обхід санкцій продає обладнання оборонним підприємствам Росії.