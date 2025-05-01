Соглашение о ресурсах Украины: Трамп дал Зеленскому "роял-флеш" перед Путиным, – Бессент

Подписанное соглашение о полезных ископаемых между Украиной и США дает Владимиру Зеленскому все козыри в переговорах с властями России.

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Такое мнение выразил в эфире телеканала Fox Business министр финансов США Скотт Бессент.

Глава Минфина напомнил, как во время словесной перепалки в Овальном кабинете президент США Дональд Трамп сказал украинскому коллеге Владимиру Зеленскому: "У вас нет козырей".

"Теперь знаете что? Трамп раздал ему роял-флэш", — заявил Бессент.

После подписания соглашение о ресурсах Зеленский сможет показать российским властям отсутствие различия целей американцев и украинцев.

"Историческое" соглашение о недрах, по его заверению, выгодно двум сторонам. Украина якобы увидит путь к экономическому процветанию, а американцы — возврат за вложенные в Украину деньги.

По словам министра, как только полномасштабная война завершится, компании из США приступят к разработке ископаемых.

"Экономическая безопасность — это национальная безопасность. Именно подписанное соглашение о недрах обеспечит Украине эту безопасность", — заметил Бессент.

Отметим, что роял-флеш — это самая выигрышная комбинация в карточной игре покер. Она состоит из пяти старших карт одной масти: туза, короля, дамы, вальта и десятки.

Напомним, Зеленский говорил, что подписание соглашения о полезных ископаемых между Украиной и США стало результатом "исторической" встречи с Трампом в Риме.

Соглашение о недрах подписано в ночь на 1 мая. Теперь деньги США будут в безопасности, уверен Трамп.