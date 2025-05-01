Угода про ресурси України: Трамп дав Зеленському "роял-флеш" перед Путіним, — Бессент

Підписана угода про корисні копалини між Україною та США дає Володимиру Зеленському всі козирі в переговорах із владою Росії.

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Таку думку висловив в ефірі телеканалу Fox Business міністр фінансів США Скотт Бессент.

Глава Мінфіну нагадав, як під час словесної перепалки в Овальному кабінеті президент США Дональд Трамп сказав українському колезі Володимиру Зеленському: "У вас немає козирів".

"Тепер знаєте що? Трамп роздав йому роял-флеш", — заявив Бессент.

Після підписання угоди про ресурси Зеленський зможе показати російській владі відсутність відмінності цілей американців та українців.

"Історична" угода про надра, за його запевненням, вигідна двом сторонам. Україна нібито побачить шлях до економічного процвітання, а американці — повернення за вкладені в Україну гроші.

За словами міністра, щойно повномасштабна війна завершиться, компанії зі США розпочнуть розробку копалин.

"Економічна безпека — це національна безпека. Саме підписана угода про надра забезпечить Україні цю безпеку", — зауважив Бессент.

Зазначимо, що роял-флеш — це найбільш виграшна комбінація в картковій грі покер. Вона складається з п'яти старших карт однієї масті: туза, короля, дами, вальта і десятки.

Нагадаємо, Зеленський говорив, що підписання угоди про корисні копалини між Україною та США стало результатом "історичної" зустрічі з Трампом у Римі.

Угоду про надра підписано в ніч на 1 травня. Тепер гроші США будуть у безпеці, впевнений Трамп.