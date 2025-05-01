Мощный сигнал для РФ: США заинтересованы в суверенном будущем Украины, — Белый дом

Подписанный договор между Соединенными Штатами Америки и Украиной является полностью общим партнерством, от которого выиграет как американский, так и украинский народ.

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Такое заявление сделал Белый дом. Там назвали сделку исторической, добавив, что она возлагает начало первому "в своем роде" партнерству по восстановлению и долгосрочному экономическому успеху Украины.

В Вашингтоне добавили, что соглашение усилит стратегическое взаимодействие в вопросе восстановления и модернизации Украины после больших разрушений в результате полномасштабного вторжения Российской Федерации. По мнению президента США Дональда Трампа, это партнерство между американцами и украинцами продемонстрирует преданность обеих сторон миру и развитию Украины.

"Важно то, что это партнерство посылает России мощный сигнал: Соединенные Штаты заинтересованы в игре и преданы долгосрочному успеху Украины", — отметил Белый дом.

Напомним, в ночь на 1 мая Украина и США подписали соглашение о полезных ископаемых. Это подтвердила первая вице-премьер-министр — министр экономики Юлия Свириденко.

Кабинет министров Украины 1 мая обнародовал полный текст соглашения с США. Однако, по словам народного депутата Ярослава Железняка, в нем не упоминаются гарантии безопасности для Украины.

По мнению британского журналиста Марка Беннетса, соглашение о добыче полезных ископаемых добавило Киеву уверенности в долгосрочной поддержке Вашингтона. Однако также может усложнить для Белого дома попытки склонить Украину к мирному соглашению с РФ на условиях, противоречащих украинским интересам.