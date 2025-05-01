США заинтересованы: соглашение о ресурсах дает Киеву надежду на новые поставки оружия, — The Times

Подписанное в ночь на 1 мая соглашение с США о добыче полезных ископаемых добавило Киеву уверенности в долгосрочной поддержке Вашингтона, считает британский журналист Марк Беннетс. По его словам, это также может осложнить для Белого дома попытки склонить Украину к мирному соглашению с РФ на условиях, противоречащих украинским интересам.

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Об этом корреспондент, специализирующийся на событиях в странах, которые входили в Советский Союз, пишет в колонке в The Times.

Беннетс считает, что соглашение о полезных ископаемых между Украиной и США усложнит попытки Трампа заставить Украину заключить мирное соглашение с Россией, которое бы навредило украинским национальным интересам.

Первый вице-премьер-министр — министр экономики Украины Юлия Свириденко после подписания документа заявила, что в качестве вклада в инвестиционный фонд Штаты могут передать новые системы противовоздушной обороны для защиты украинских городов. Беннетс отмечает, что Белый дом пока не решил этот вопрос, однако в соглашении зафиксировано, что Киев будет получать американскую помощь в области безопасности в обмен на доступ к полезным ископаемым.

"Это может не дать четких гарантий безопасности, о которых изначально просил президент Зеленский, но в Киеве надеются, что Трамп одобрит новые поставки американского оружия Украине, хотя бы для защиты энергетических активов, в сохранении которых Америка теперь заинтересована", — отметил журналист.

Он напомнил, что с момента своего возвращения на пост президента США в январе Дональд Трамп не одобрил ни одного пакета военной помощи Украине.

Корреспондент заключает, что в целом соглашение может сигнализировать об улучшении отношений между Киевом и Вашингтоном после "месяцев потрясений".

Соглашение о ресурсах: детали

Первый вице-премьер-министр — министр экономики Юлия Свириденко в ночь на 1 мая подтвердила, что Украина и США подписали соглашение о полезных ископаемых.

Министр финансов США Скотт Бессент назвал соглашение о недрах "историческим". Он отметил, что документ является сигналом для Москвы о приверженности Белого дома идее достижения надежного и долговременного мира, вспомнил полномасштабное вторжение России и заявил, что ни один человек или государство, которые в свое время финансировали "российскую военную машину", не смогут получать от реконструкции Украины выгоду.

Кабинет министров Украины 1 мая обнародовал полный текст соглашения с США. Народный депутат Ярослав Железняк отметил, что в нем не упоминаются гарантии безопасности для Украины.