США зацікавлені: угода про ресурси дає Києву надію на нові постачання зброї, — The Times

Підписана в ніч на 1 травня угода зі США про видобуток корисних копалин додала Києву впевненості у довгостроковій підтримці Вашингтона, вважає британський журналіст Марк Беннетс. За його словами, це також може ускладнити для Білого дому спроби схилити Україну до мирної угоди з РФ на умовах, що суперечать українським інтересам.

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Про це кореспондент, що спеціалізується на подіях у країнах, які входили до Радянського Союзу, пише в колонці у The Times.

Беннетс вважає, що угода про корисні копалини між Україною і США ускладнить спроби Трампа змусити Україну укласти мирну угоду з Росією, яка б зашкодила українським національним інтересам.

Перша віцепрем'єр-міністерка — міністерка економіки України Юлія Свириденко після підписання документа заявила, що як внесок в інвестиційний фонд Штати можуть передати нові системи протиповітряної оборони для захисту українських міст. Беннетс зазначає, що Білий дім поки не розв'язав це питання, однак в угоді зафіксовано, що Київ отримуватиме американську допомогу у галузі безпеки в обмін на доступ до корисних копалин.

"Це може не дати чітких гарантій безпеки, про які спочатку просив президент Зеленський, але в Києві сподіваються, що Трамп схвалить нові постачання американської зброї Україні, хоча б для захисту енергетичних активів, у збереженні яких Америка тепер зацікавлена", — зазначив журналіст.

Він нагадав, що з моменту свого повернення на посаду президента США у січні Дональд Трамп не схвалив жодного пакета військової допомоги Україні.

Кореспондент підсумовує, що загалом угода може сигналізувати про покращення відносин між Києвом і Вашингтоном після "місяців потрясінь".

Угода про ресурси: деталі

Перша віцепрем'єр-міністерка — міністерка економіки Юлія Свириденко в ніч на 1 травня підтвердила, що Україна і США підписали угоду про корисні копалини.

Міністр фінансів США Скотт Бессент назвав угоду про надра "історичною". Він зазначив, що документ є сигналом для Москви про відданість Білого дому ідеї досягнення надійного та довготривалого миру, згадав повномасштабне вторгнення Росії та заявив, що жодна людина чи держава, які свого часу фінансували "російську військову машину", не зможуть отримувати від реконструкції України вигоду.

Кабінет міністрів України 1 травня оприлюднив повний текст угоди зі США. Народний депутат Ярослав Железняк зауважив, що в ньому не згадуються гарантії безпеки для України.