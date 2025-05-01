Україна та США підписали угоду про надра: Свириденко назвала ключові пункти (скріншот)

Спільно зі Сполученими Штатами Америки Україна створює Інвестиційний фонд відбудови, який залучатиме глобальні інвестиції в українську державу.

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Про основні пункти угоди, підписаної зі США, розповіла перша віцепрем'єр-міністерка — міністерка економіки України Юлія Свириденко на своїй сторінці у Facebook.

"Ми сформували версію угоди, що передбачає взаємовигідні умови для обох держав. Це угода, в якій США відзначають своє прагнення сприяти досягненню довгострокового миру в Україні і визнають вклад, який Україна зробила у глобальну безпеку, відмовившись від ядерного арсеналу", — зазначила посадовиця.

Також Свириденко розмістила тезово головні пункти підписаних домовленостей.

Скріншот | допис Свириденко

Скріншот | допис Свириденко

Скріншот | допис Свириденко

Головне, на що Юлія Свириденко звертає увагу:

Повна власність і контроль залишаються за Україною. Всі ресурси на нашій території та в територіальних водах належать Україні;

Рівноправне партнерство. Фонд створюється 50/50. Управлятимемо ми цим Фондом спільно із США;

Національна власність захищена. Угода не передбачає змін у процесах приватизації або управлінні державними компаніями — вони і далі належатимуть Україні;

Жодних боргів. Угода не містить згадок про будь-які боргові зобов’язання України перед США;

Угода відповідає Конституції та не змінює євроінтеграційний курс;

Фонд наповнюватиметься доходами виключно з нових ліцензій;

Законодавчі зміни — лише точкові. Для функціонування фонду передбачено лише внесення змін до бюджетного кодексу. Саму ж угоду має ратифікувати Верховна Рада;

США допоможуть залучати додаткові інвестиції і технології;

Угода надає податкові гарантії. Доходи і внески фонду не оподатковуються ні у США, ні в Україні, щоб інвестування дало якнайбільші результати.

Як працюватиме фонд?

За словами першої віцепрем'єр-міністерки — міністерки економіки України, фонд наповнюватимуть США, які, окрім коштів, можуть надавати нову допомогу — наприклад, системи протиповітряної оборони.

"Україна вносить 50% доходів державного бюджету від нової ренти на нові ліцензії на нові ділянки", — зазначила Свириденко.

Далі фонд інвестує у проєкти з видобутку корисних копалин. Проєкти, на які будуть йти кошти, визначатимуть спільно американська та українська сторони.

Нагадаємо, 30 квітня прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив про ухвалення рішень в Уряді, необхідних для угоди про створення Інвестиційного фонду відбудови.

Уночі 1 травня Bloomberg повідомило про підписання угоди про надра між США та Україною.