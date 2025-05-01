Україна та США підписали угоду про надра: Свириденко назвала ключові пункти (скріншот)
Спільно зі Сполученими Штатами Америки Україна створює Інвестиційний фонд відбудови, який залучатиме глобальні інвестиції в українську державу.
Про основні пункти угоди, підписаної зі США, розповіла перша віцепрем'єр-міністерка — міністерка економіки України Юлія Свириденко на своїй сторінці у Facebook.
"Ми сформували версію угоди, що передбачає взаємовигідні умови для обох держав. Це угода, в якій США відзначають своє прагнення сприяти досягненню довгострокового миру в Україні і визнають вклад, який Україна зробила у глобальну безпеку, відмовившись від ядерного арсеналу", — зазначила посадовиця.
Також Свириденко розмістила тезово головні пункти підписаних домовленостей.
Головне, на що Юлія Свириденко звертає увагу:
- Повна власність і контроль залишаються за Україною. Всі ресурси на нашій території та в територіальних водах належать Україні;
- Рівноправне партнерство. Фонд створюється 50/50. Управлятимемо ми цим Фондом спільно із США;
- Національна власність захищена. Угода не передбачає змін у процесах приватизації або управлінні державними компаніями — вони і далі належатимуть Україні;
- Жодних боргів. Угода не містить згадок про будь-які боргові зобов’язання України перед США;
- Угода відповідає Конституції та не змінює євроінтеграційний курс;
- Фонд наповнюватиметься доходами виключно з нових ліцензій;
- Законодавчі зміни — лише точкові. Для функціонування фонду передбачено лише внесення змін до бюджетного кодексу. Саму ж угоду має ратифікувати Верховна Рада;
- США допоможуть залучати додаткові інвестиції і технології;
- Угода надає податкові гарантії. Доходи і внески фонду не оподатковуються ні у США, ні в Україні, щоб інвестування дало якнайбільші результати.
Як працюватиме фонд?
За словами першої віцепрем'єр-міністерки — міністерки економіки України, фонд наповнюватимуть США, які, окрім коштів, можуть надавати нову допомогу — наприклад, системи протиповітряної оборони.
"Україна вносить 50% доходів державного бюджету від нової ренти на нові ліцензії на нові ділянки", — зазначила Свириденко.
Далі фонд інвестує у проєкти з видобутку корисних копалин. Проєкти, на які будуть йти кошти, визначатимуть спільно американська та українська сторони.
Нагадаємо, 30 квітня прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив про ухвалення рішень в Уряді, необхідних для угоди про створення Інвестиційного фонду відбудови.
Уночі 1 травня Bloomberg повідомило про підписання угоди про надра між США та Україною.