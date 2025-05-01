Украина и США подписали соглашение о недрах: Свириденко назвала ключевые пункты (скриншот)

Совместно с Соединенными Штатами Америки Украина создает Инвестиционный фонд восстановления, который будет привлекать глобальные инвестиции в украинское государство.

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Об основных пунктах соглашения, подписанного с США, рассказала первый вице-премьер-министр — министр экономики Украины Юлия Свириденко на своей странице в Facebook.

"Мы сформировали версию соглашения, предусматривающую взаимовыгодные условия для обоих государств. Это соглашение, в котором США отмечают свое стремление способствовать достижению долгосрочного мира в Украине и признают вклад, который Украина сделала в глобальную безопасность, отказавшись от ядерного арсенала", — отметила чиновница.

Также Свириденко разместила тезисно главные пункты подписанных договоренностей.

Скриншот | сообщение Свириденко

Скриншот | сообщение Свириденко

Скриншот | сообщение Свириденко

Главное, на что Юлия Свириденко обращает внимание:

Полная собственность и контроль остаются за Украиной. Все ресурсы на нашей территории и в территориальных водах принадлежат Украине;

Равноправное партнерство. Фонд создается 50/50. Управлять мы будем этим Фондом совместно с США;

Национальная собственность защищена. Соглашение не предусматривает изменений в процессах приватизации или управлении государственными компаниями — они и дальше будут принадлежать Украине;

Никаких долгов. Соглашение не содержит упоминаний о каких-либо долговых обязательствах Украины перед США;

Соглашение соответствует Конституции и не меняет евроинтеграционный курс;

Фонд будет наполняться доходами исключительно из новых лицензий;

Законодательные изменения — только точечные. Для функционирования фонда предусмотрено лишь внесение изменений в бюджетный кодекс. Само же соглашение должна ратифицировать Верховная Рада;

США помогут привлекать дополнительные инвестиции и технологии;

Соглашение предоставляет налоговые гарантии. Доходы и взносы фонда не облагаются налогом ни в США, ни в Украине, чтобы инвестирование дало наибольшие результаты.

Как будет работать фонд?

По словам первого вице-премьер-министра — министра экономики Украины, фонд будут наполнять США, которые, кроме средств, могут предоставлять новую помощь — например, системы противовоздушной обороны.

"Украина вносит 50% доходов государственного бюджета от новой ренты на новые лицензии на новые участки", — отметила Свириденко.

Далее фонд инвестирует в проекты по добыче полезных ископаемых. Проекты, на которые будут идти средства, будут определять совместно американская и украинская стороны.

Напомним, 30 апреля премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о принятии решений в Правительстве, необходимых для соглашения о создании Инвестиционного фонда восстановления.

Ночью 1 мая Bloomberg сообщило о подписании соглашения о недрах между США и Украиной.