"Сигнал России": у Трампа назвали соглашение о недрах "историческим" и объяснили его значение для стран

Подписанное соглашение о недрах сигнализирует Кремлю о приверженности администрации президента США Дональда Трампа мирному процессу, в центре которого "мирная, суверенная и процветающая" Украина в долгосрочной перспективе. Также у Трампа рассказали, чего от сделки ждать лицам или государствам, которые финансировали "российскую военную машину".

Related video

О значении заключенного соглашения между американской и украинской сторонами рассказал министр финансов США Скотт Бессент.

"В знак признания значительной финансовой и материальной поддержки, которую народ Соединенных Штатов предоставил обороне Украины с момента полномасштабного вторжения России, это экономическое партнерство позиционирует наши две страны как такие, которые будут сотрудничать и инвестировать вместе, чтобы наши общие активы, таланты и возможности могли ускорить экономическое восстановление Украины", — говорится в сообщении.

Соглашение о недрах стало четким сигналом для Кремля о том, что Белый дом во главе с президентом Дональдом Трампом остается преданным идее достижения прекращения огня в Украине для достижения долговременного мира.

"Президент Трамп представлял себе это партнерство между американским народом и украинским народом, чтобы продемонстрировать приверженность обеих сторон длительному миру и процветанию в Украине", — подчеркнул Бессент.

Отмечается, что ни один человек или государство, которые в свое время финансировали "российскую военную машину", не смогут получать выгоду от реконструкции Украины.

Также Бессент в очередной раз отметил, что США стремятся к завершению "этой бессмысленной войны".

Что даст соглашение о недрах Украине

Первый вице-премьер-министр — министр экономики Украины Юлия Свириденко ночью 1 мая назвала ключевые пункты подписанного соглашения. По ее словам, созданный вместе с США Инвестиционный фонд восстановления будет привлекать глобальные инвестиции в Украину.

Соглашение предусматривает оставление полной собственности и контроля Украине, равноправное партнерство, защиту национальной собственности, отсутствие долгов Украины перед США, соответствие Конституции и курса на евроинтеграцию. К тому же соглашение предусматривает, что США помогут в привлечении новых инвестиций в Украину, а также предоставляет дополнительные гарантии.

Напомним, ночью 1 мая издание Bloomberg сообщило, что США и Украина подписали соглашение о недрах.

Кит Келлог 1 мая заявил, что США и Украина частично готовы согласиться на территориальные требования России.