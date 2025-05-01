Потужний сигнал для РФ: США зацікавлені у суверенному майбутньому України, — Білий дім

Підписаний договір між Сполученими Штатами Америки та Україною є повністю спільним партнерством, від якої виграє як американський, так і український народ.

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Таку заяву зробив Білий дім. Там назвали угоду історичною, додавши, що вона покладає початок першому "в своєму роді" партнерству з відновлення та довгострокового економічного успіху України.

У Вашингтоні додали, що угода посилить стратегічну взаємодію у питанні відновлення та модернізації України після великих руйнувань в результаті повномасштабного вторгнення Російської Федерації. На думку президента США Дональда Трампа, це партнерство між американцями та українцями продемонструє відданість обох сторін миру й розвитку України.

"Важливо те, що це партнерство посилає Росії потужний сигнал: Сполучені Штати зацікавлені у грі та віддані довгостроковому успіху України", — зазначив Білий дім.

Нагадаємо, в ніч на 1 травня Україна і США підписали угоду про корисні копалини. Це підтвердила перша віцепрем'єр-міністерка — міністерка економіки Юлія Свириденко.

Кабінет міністрів України 1 травня оприлюднив повний текст угоди зі США. Однак, за словами народного депутата Ярослава Железняка, в ньому не згадуються гарантії безпеки для України.

На думку британського журналіста Марка Беннетса, угода про видобуток корисних копалин додала Києву впевненості у довгостроковій підтримці Вашингтона. Однак також може ускладнити для Білого дому спроби схилити Україну до мирної угоди з РФ на умовах, що суперечать українським інтересам.