Угода про надра: США та Україна можуть десятиліття або більше чекати прибутку, — Reuters

Попри загальну радість обох сторін з приводу підписання угоди про надра, експерти знижують градус ейфорії та розповідають про кілька чинників, що можуть вплинути на відсутність доходів в України та США упродовж десятиліття чи більше. Серед них — відсутність гарантій безпеки.

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Про це фахівці розповіли кореспондентам агентства Reuters 1 квітня.

Зазначається, що ключовими проблемами в отриманні доходів від проєктів, реалізованих в межах угоди про надра, є труднощі запуску нових шахт на території держави, яка постраждала від бойових дій. Інвесторів може відштовхувати той факт, що українська енергетика та транспортна система суттєво постраждали від російських атак.

Відлякувати від інвестицій в Україну може й той факт, що немає жодних гарантій того, що Росія не повернеться після завершення війни з новим наступом через деякий час.

"Якщо хтось думає, що всі ці корисні копалини раптом полетять з України, то він мрійник", — сказав агентству Адам Вебб, представник компанії Benchmark Minerals Intelligence.

За його словами, інвестори радше надаватимуть перевагу вкладати ресурси у корисні копалини в тих державах, які не перебувають у стані війни.

Експерти наводять приклад Австралії та Канади — країн, що мають добре розвинену гірничодобувну сферу. Там, за їхніми словами, на розроблення шахт, які видобувають важливі корисні копалини, йдуть 10 чи 20 років. Натомість в Україні ситуація може бути складнішою, оскільки Росія завдала численних збитків та руйнувань, продовжуючи регулярні обстріли територій.

Труднощі може створити й той нюанс, що деякі перспективні проєкти реалізуються на територіях, які окупувала Росія. Натомість угода, підкреслюють у Reuters, не містить гарантій безпеки.

Водночас експерти не заперечують, що угода про надра тісніше пов'язують Україну та США, додаючи їм більше стимулів для того, щоб завершити війну й отримати можливості реалізувати проєкти.

"Економічна угода — національна безпека"

Міністр фінансів США Скотт Бессент 1 травня своїми словами фактично відкидає сумніви експертів. Він запевнив, що угода про надра вигідна обом сторонам, підкресливши, що національну безпеку України забезпечить саме підписана угода про надра.

Також 1 травня у Білому домі заявили, що США зацікавлені у суверенному майбутньому України.

Водночас 2 травня "Європейська правда" повідомила про те, що ЄС готує 17-й пакет санкцій проти Росії.