Соглашение о недрах между Украиной и США: первыми будут реализованы нефтегазовые проекты, — WSJ

В рамках соглашения о полезных ископаемых между Украиной и Соединенными Штатами Америки, вероятно, первыми заработают нефтегазовые проекты.

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Об этом сообщает издание The Wall Street Journal.

Как отмечают чиновники, именно они имеют больше шансов на быстрое воплощение. Эти инициативы проще реализовать в условиях войны. Зато разработка месторождений редкоземельных минералов усложняется, поскольку часть из них расположена вблизи линии фронта.

Однако пока есть некоторые бюрократические преграды. В частности, прежде чем начнутся реальные инвестиции, соглашение должна утвердить Верховная Рада. Также нужно создать и запустить инвестиционный фонд. Только после этого Украина сможет привлекать инвесторов к добыче своих природных ресурсов.

Издание называет подписание соглашения дипломатической победой как для Украины, так и для президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа. Благодаря ей американский президент может заявить, что Украина не просто получает помощь, а платит за нее. Издание также отмечает, что Трамп, вероятно, продолжит обмен разведданными с Украиной.

Однако, по словам американских чиновников, часть компаний из США может и не решиться инвестировать из-за постоянной угрозы российских обстрелов. Однако издание отмечает, что выгода может быть значительной, ведь Украина содержит 20 из 50 полезных ископаемых, которые считаются критически важными, включая титан, литий и уран.

Напомним, соглашение о полезных ископаемых было подписано в ночь на 1 мая. Полный текст соглашения с США был обнародован Кабинетом министров Украины в тот же день.

По информации издания Reuters США и Украина могут десятилетия или больше ждать прибыли. Ключевыми проблемами в получении доходов от проектов, реализованных в рамках соглашения о недрах, являются трудности запуска новых шахт на территории государства, пострадавшего от боевых действий.